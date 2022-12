Yolanda Díaz subió al escenario mientras retumbaba el This girl is on fire de Alicia Keys, a la que relevarían las Tanxugueiras al final. La acompañaron en el escenario la actriz María Vázquez, un trabajador de un centro de llamadas, un percebeiro, una informática especializada en videojuegos y un arquitecto. Ella, mientras ellos exponían sus preocupaciones, tomaba nota, como lo había hecho ya en O Courel junto a la casa del poeta Uxío Novoneyra rodeada de vecinos.

Esta vez sí tomó la palabra. Lo hizo para reflexionar sobre lo que quiere que sea Sumar, que pasa por«ensanchar a democracia». «Somos conscientes de que hai unha inmensa fenda entre a cidadanía e a cousa política. A política abandonou a xente», analizó. Pero también agarró el micrófono para situarse como el contrapeso a Alberto Núñez Feijoo. «A peza que pode facer que mude todo é Sumar. Non sobra ninguén, necesitamos a moita xente dentro, necesitamos gañar», proclamó, con vehemencia, para reflexionar después que no solo es «gañar á dereita», sino que lo que toca es «gañar o país».