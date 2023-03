Crimen de Muimenta: el sargento que lideró la investigación dice que la madre de Desirée Leal es «la autora evidente del crimen»

Ana Sandamil en la tercera sesión del juicio este miércoles Alberto López

La tercera sesión de la repetición del juicio del crimen de Muimenta estará protagonizada por vecinos y gente del entorno de la familia de Desirée Leal, la pequeña de siete años presuntamente asesinada por su madre, y por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que analizaron la escena del crimen.

Especialmente valiosa para el proceso será la declaración del sargento que instruyó el atestado, ya que estudió profundamente la escena del crimen y se entrevistó con Ana Sandamil después del asesinato. Varios testigos destacaron ya que la madre «non parecía preocuparse pola nena» cuando estaban tratando de salvarle la vida a Desirée.

Declaración de un curandero

La primera persona en comparecer este miércoles fue un curandero al que Sandamil acudió para tratar sus problemas de ansiedad y falta de sueño. «No vi nada raro en ella. Vino con la niña y me parecieron normales. Le di unos cuantos consejos y tratamientos para mejorar el descanso y relajarse, pero nada más», explicó. No observó ningún síntoma psicótico en Sandamil, ni nada «preocupante». Finalmente, mencionó que la cita con él la concertó María Novo, la madre de Sandamil.

Tras él, compareció la directora del colegio al que iba Desirée. En la misma línea, explicó que «no vi nada raro ni en la madre ni en la niña», aunque, ese curso, ella no era profesora de Desirée. «La niña era alegre, feliz, divertida y tenía muchas amigas», dijo sobre la pequeña asesinada. Como detalle curioso, recordó que, la semana anterior al crimen, la menor no fue a una excursión. «Estaba apuntada, así que, cuando vimos que no estaba en el autobús, llamé a la madre. Otros niños dijeron que habían visto cómo su abuela la trajo al colegio ese día, pero que luego se la llevó. La madre me dijo que no iba a venir, porque le dolía la barriga. No me pareció nada anormal», terminó la directora.

Los agentes que llegaron a la escena del crimen: «Nos pareció llamativo ver tanta sangre»

Los primeros agentes de la Guardia Civil que llegaron a la casa de Muimenta fueron los de una patrulla del puesto de Castro de Rei. Recibieron el aviso a eso de las 8.20 horas, y fueron al lugar de inmediato. Ambos comparecieron este miércoles en el juicio, y coincidieron en que «allí estaban el abuelo, la abuela, otra persona con la abuela, y la madre de la niña, además del equipo sanitario». Uno de los guardias afirmó, en su turno de palabra, que «yo entré a la habitación y vi a la niña pálida. Había sangre en la boca de la niña, un un calcetín, en una zapatilla, en la almohada... Nos pareció llamativo ver tanta sangre», algo que ratificó su compañero. «Le voy a decir la verdad: no quise mirar mucho a la niña. Le vi sangre en la boca, en la ropa y en la almohada. Pero me fui y dejé trabajar a los técnicos de emergencias», añadió

Su compañero explicó que «la madre nos pareció demasiado tranquila, y la abuela no quería ir con ella. Estaba vestida de calle». El segundo agente, que habló con Ana Sandamil, afirmó que la madre le dijo que «la niña se levantó a la cocina a beber y que no volvió», y que «se la encontró tirada en el suelo del pasillo, entre su habitación y la cocina». El guardia coincidió con su compañero en que Sandamil estaba «muy tranquila» tras el crimen —que no «ida», según le dijo al abogado de la madre—, «al contrario que la abuela, que estaba destrozada y muy alterada».

El sargento que instruyó el proceso: «No era el escenario de una muerte accidental, sino de un crimen violento»

Tras ellos, llegó la declaración más esperada del día, la del sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo. En su turno de palabra, empezó explicando qué se encontró al llegar a la casa. «La primera noticia que tuve fue a partir de lo que me dijeron desde la central. Me dijeron que había una menor, de unos seis o siete años, fallecida por una ingesta medicamentosa. Al llegar, sin embargo, observé que no era un escenario compatible con eso. Había indicios de violencia en la habitación, que indicaban que no era una muerte accidental. Había manchas de sangre en muchos sitios: en un calcetín, en el suelo, en la niña, en la almohada... Hasta la niña tenía sangre, en los labios, en las uñas y en el brazo», aclaró.

El sargento, poco después del crimen, habló con la madre y con la abuela de la niña. «María Novo nos relató que la despertó su hija, diciéndole "morreu Desi". Ella fue corriendo a la habitación y se encontró el cuerpo, en la cama, tapado con la sábana. Intentó reanimarla, agitándola, pero llamó al 061 al no ver mejora», comentó.

La actitud de Ana Sandamil le sorprendió

«A Ana Sandamil le pregunté primero por ella, como toma de contacto. Estaba tapada casi hasta el cuello con una manta. Tenía los ojos vidriosos. Alegó encontrarse mal y que no quería hablar más con nosotros. Le pedimos permiso para llevarnos unos móviles y una tableta y ella se negó. Nos dijo que se iba a quedar sin móvil, miró a su padre y él nos dijo que tenían que hablar con un abogado. Yo les informé de que, al ser un episodio muy grave, teníamos que llevárnoslos de manera cautelar igualmente», explicó el agente.

De hecho, su actitud le llamó la atención. «Me pareció que la madre tenía una actitud extraña, defensiva. Iba respondiendo bien, aun estando afectada, pero se cerró en banda al preguntarle por lo ocurrido aquel día», especificó. Luego, dijo encontrarse mal y fue trasladada al hospital en ambulancia.

Ana Sandamil, llegando a la tercera jornada de la repetición del juicio. ALBERTO LÓPEZ

El pijama ensangrentado había sido ocultado

El guardia civil valoró especialmente una prueba concreta: el hallazgo del pijama ensangrentado de la madre. «Nos marchamos al cuartel de Vilalba y le tomamos declaración a María Novo. Allí, relató los supuestos cambios de actitud de su hija. Fue ella la que nos dijo que Ana estaba en pijama cuando la despertó. Nos llamó la atención que no lo habíamos encontrado en la primera observación. Entonces, volvimos a la vivienda y buscamos la prenda. La encontramos, a mi juicio, escondida, debajo de la cama donde durmieron la madre y Desirée. Estaba metido al fondo, como intencionadamente. Luego, se lo enseñamos a María Novo y lo identificó como el de su hija. Estaba manchado de sangre en la parte del pantalón», resumió.

«Desirée intentó defenderse»

Como la persona que más sabe de la instrucción del procedimiento, las acusaciones le pidieron su valoración de lo que allí había pasado, de su opinión. La respuesta fue contundente. «Mi impresión es que allí no hubo una ingesta medicamentosa, sino unos hechos violentos. Por la sangre, las salpicaduras de agua (compatibles con un forcejeo con la botella). Desirée intentó defenderse. Creo que le pudo haber hecho la herida de la boca con la botella al tratar de darle de beber de la botella. Para mí, la autora del crimen, evidentemente, fue Ana Sandamil», sentenció.

El sargento terminó su testimonio aportando la información que le dieron sobre la supuesta afectación mental de la madre y acusada. «Nadie nos dijo nunca que la madre confundía personas, escuchaba voces o que tuviese alucinaciones. Lo único su padre, que nos dijo que escuchaba ruidos de ratones en la galería», concluyó.

José Manuel Leal, padre de Desirée, a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

El crimen

Ana Sandamil está acusada de asesinar a su hija, asfixiándola hasta la muerte, el 3 de mayo del 2019. Ella ha negado la autoría durante el juicio, pero dejó una puerta abierta en su declaración, afirmando que jamás le haría daño a su hija «conscientemente». La Fiscalía y las acusaciones creen que mató a su hija durante la noche, pero ella dice que se la encontró muerta al amanecer. Tras el crimen, trató de quitarse la vida y tuvo que ser hospitalizada. «Cuando la fui a visitar y le pregunté qué había pasado, me dijo que todo se había terminado», dijo su exnovio en el juicio este martes.

Ana Sandamil ya fue condenada a prisión permanente revisable el año pasado por estos hechos. Sin embargo, el TSXG anuló la sentencia y obligó a repetir el juicio porque el jurado popular no razonó correctamente su veredicto. Según el Alto Tribunal, la Audiencia Provincial de Lugo debe justificar por qué la afectación mental de Ana Sandamil era leve y no grave, ya que esa es la gran cuestión del juicio. Nadie discute la autoría del crimen, ni siquiera ella la rechaza directamente, sino que la defensa cree que lo hizo «estando fuera de sí». Las acusaciones, sin embargo, creen que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Se enfrenta, de nuevo, a una pena de prisión permanente revisable.