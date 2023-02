La madre de Desirée Leal, de la prisión permanente revisable a la repetición del juicio en solo un año

Ana Sandamil, a su llegada a la Audiencia de Lugo en el 2022 Óscar Cela

Fue también un 28 de febrero. Esa misma jornada, pero del 2022, Ana Sandamil era condenada a prisión permanente revisable. Así lo ratificaba con su sentencia la Audiencia Provincial de Lugo, en una decisión en consonancia con lo acordado por el jurado popular, que también exigía la pena máxima para Sandamil como autora del asesinato de su hija Desirée Leal en mayo del 2019. Y es que en solo doce meses este terrible caso ha dado un giro de 180 grados. La madre de Desi ha pasado de ser condenada a la pena máxima a estar viviendo la repetición de su juicio.

Desirée Leal tenía tan solo 7 años cuando aquel 3 de mayo del 2019 aparecía muerta en su casa de Muimenta. La autopsia concluyó que la menor murió a causa de una asfixia por compresión tras haberse negado la pequeña a beber de una botella que su propia madre había contaminado con somníferos, con el objetivo de matarla por intoxicación.

Lo que dijo la autopsia

Los forenses concluyeron que Sandamil podría tener un trastorno psicótico y delirios, así como un trastorno de la personalidad, con rasgos de esquizofrenia y paranoia, pero que la muerte de la pequeña no podía obedecer «a una temática delirante» y no parecía existir «una motivación psicótica»; también se consideraba que la condenada exageró sus problemas mentales y que no se constató que sufriera delirios en relación con si hija. Los forenses sí confirmaron que Sandamil sufría estrés por la relación con el padre de la niña.

Página publicada por La Voz de Galicia el 1 de marzo del 2022

Los argumentos de la madre

Nadie lo esperaba, pero para sorpresa de las partes, Ana Sandamil declaró durante el juicio y aseguró que no le había hecho nada a su hija, y que no intentó envenenarla, «era la cosa que más quería en el mundo», subrayó la condenada. También dijo que no recordaba nada de lo ocurrido la noche de la muerte de Desirée. Además, argumentó entonces que oía voces, que estaba diagnosticada de depresión y que se encontraba mal psicológicamente.

El testimonio del padre

El padre de la niña, José Manuel Leal, declaró en el juicio que Sandamil no quería tener a su hija cuando se quedó embarazada. La última vez que vio a su pequeña fue dos días antes del fallecimiento.«Desirée para ella era como un objeto, que incluso usaba para sacarme dinero para la pensión», dijo Leal ante el jurado popular.

La abuela de Desirée y madre de Ana Sandamil, negó la culpabilidad de su hija. Además, aseguró que no había limpiado la escena del crimen y admitió haber recomendado las pastillas de trazodona a Sandamil, para que durmiese mejor.

Noticia elaborada con la información de María Guntín.