Crimen de Muimenta: el exnovio de Ana Sandamil revela que después del crimen le dijo que «todo había terminado»

La madre de la niña asesinada en Muimenta entra en la Audiencia de Lugo el segundo día de repetición del juicio

Nadie se esperaba sorpresas en la repetición del juicio del crimen de Muimenta. Y no las está habiendo. La segunda jornada del nuevo proceso dio comienzo este lunes, con las declaraciones de Ana Sandamil, madre de Desirée Leal y acusada de su asesinato en la casa familiar de Cospeito en el año 2019, y de otros familiares.

Sandamil negó la autoría del crimen, y llegó a decir que no recordaba nada de aquella noche y que se encontró a la niña sin vida a los pies de la cama. «Jamás le haría eso a mi niña conscientemente. Era lo que más quería», declaró.

La segunda jornada del juicio se celebra este martes. En ella, está previsto que comparezcan doce testigos, la mayoría de ellos familiares y amigos de la acusada y de su entorno. Por ello, esta jornada se prevé que sea favorable para la madre, ya que las declaraciones irán enfocadas a defender que ella no podría asesinar a su hija si estuviera en sus plenas facultades mentales. Y es que ese es, precisamente, el detalle más importante del juicio. Nadie discute la autoría del crimen, porque ya en fase de instrucción se ha probado que la madre es la única autora posible (como ratificarán los peritos y los guardias civiles que comparecerán los próximos días), aunque ella no admita ser la asesina. La discusión está centrada en si sabía lo que hacía.

Una de las declaraciones más esperadas del día fue la del tío de Ana Sandamil. Ganadero de profesión, era propietario de una explotación en Cospeito. Allí trabajó Sandamil temporalmente. El detalle que le otorgaba importancia a este testigo es que había llegado a asegurar que fue él quien buscó un potente veneno, la estricnina (componente del matarratas), días antes del crimen.

Las acusaciones y la Fiscalía creen que fue en realidad Sandamil quien buscó en su tableta este compuesto. En el primer juicio, el año pasado, este testigo afirmó que sí había sido él. Este martes, sin embargo, dijo que «non recordo» haberlo buscado. Esta ha sido la primera gran diferencia entre el primer juicio y el segundo. Ahora, Sandamil queda señalada por uno de sus supuestos valedores como quien buscó este veneno en Internet apenas una semana antes del crimen.

¿Afectación mental nula o leve?

La Fiscalía y las acusaciones apoyan la condena de prisión permanente revisable, ya que creen que su afectación mental era nula o, como mucho, leve. Su defensa, sin embargo, dice que estaba «fuera de sí» y que «no es imputable», por lo que solicitan un ingreso psiquiátrico. «Ella no puede ir a la cárcel, tiene que ir a un lugar en donde puedan cuidarla», llegó a decir su abogado.

El primero en declarar este martes fue el exnovio de Ana Sandamil, que fue su pareja durante varios años tras terminar la relación con el padre de Desirée. Estaban juntos cuando ocurrió el crimen. «A partir de enero del 2019, empezó a empeorar. No me conocía, pensaba que la espiaban, no me llamaba», comentó en su turno de palabra. Al igual que el resto de familiares de la acusada, apoyó la versión de que el estado mental de Sandamil había empeorado notablemente en los meses previos. Eso sí, jamás hizo mención a episodios más graves, como que su pareja escuchaba voces en su cabeza, algo que sí declaró anteriormente. Este hecho se lo recriminó la acusación particular, a lo que él contestó que «ahora sí lo recuerdo».

Hizo hincapié también en la supuesta mala relación con José Manuel Leal, su exmarido. «Le tenía miedo. Él la acosaba, le mandaba un montón de mensajes y todo eran pegas con Desirée cuando estaba con la madre». Para sorpresa de la sala, Leal, que estaba viendo el juicio en la sala de la Audiencia Provincial de Lugo como público, le llamó «mentiroso» delante de todos los presentes, lo que provocó un sobresalto en el juzgado y le valió una advertencia del presidente del tribunal.

Este testigo visitó a Sandamil, su expareja, en el HULA el día después del crimen. Con respecto a esa visita, explicó que la madre de Desirée, cuando le preguntó qué había pasado, simplemente le dijo que «se había terminado todo». Días después, sin embargo, empezó a decir que no recordaba nada.

«Hubo un tiempo en el que decía que quería volver a casa, porque la niña estaba sola en casa. No se creía que estuviese muerta», concluyó la expareja de Sandamil.

El asesinato ocurrió en la casa familiar de Muimenta (Cospeito, Lugo) el 3 de mayo del 2019. La pequeña Desirée Leal, de siete años, durmió en la cama de su madre, pero nunca despertó. La Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida por la mañana, después de que Sandamil avisase a su madre, la abuela de la niña, de que «morreu Desi», y esta llamase al 112.

El cuerpo de la pequeña presentaba signos de una muerte violenta por asfixia. Desde el primer momento, la Guardia Civil sospechó de la madre, que fue detenida unas semanas después, tras ser ingresada en el hospital después de haber intentado suicidarse ingiriendo unas pastillas tras el crimen.

Ana Sandamil ya ha sido juzgada por estos hechos. Y condenada a prisión permanente revisable. Ocurrió hace algo más de un año, cuando se la sometió al mismo proceso que ahora. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la sentencia de la Audiencia de Lugo al considerar que el jurado que la declaró culpable no razonó de manera adecuada su decisión.

Según el TSXG, debieron haber justificado por qué valoraron la afectación psicológica de Sandamil como leve y no como grave, lo que es la clave del proceso. Las acusaciones y la Fiscalía defienden que apenas tenía problemas mentales en el momento de los hechos, pero su abogado afirma que no sabía lo que hacía. Al ver su afectación como ligera y no como más grave, el jurado popular abrió la puerta a una condena de pena máxima y rechazó una sentencia que la llevase a un ingreso psiquiátrico o a unos 25 años de prisión, que es a lo que aspira la defensa de la acusada.