Caso Desirée Leal: comienza la repetición del juicio a la madre de la niña asesinada en Muimenta

André S. Zapata

Casi un año después del primer juicio, Ana Sandamil, madre de Desirée Leal y su presunta asesina, volvió a la Audiencia de Lugo para ser juzgada. Llegó a las 11.30 horas de este lunes, después de que se constituyese el jurado popular que se encargará de declararla culpable o inocente del crimen.

A la entrada de este segundo juicio, tanto el padre de la niña, José Manuel Leal, como su abogado, Manuel Ferreiro, aseguraron que esperan «una sentencia de prisión permanente revisable». El letrado, aunque evitó mencionar demasiado el primer juicio, declaró que «venimos con la misma argumentación que siempre, que es que la única autora posible es la madre y que sabía perfectamente lo que hacía».

Tanto ellos como la acusación popular, liderada por la Fundación Amigos de Galicia y el abogado Francisco Lage, afirmaron que «la clave será la declaración de los forenses y psicólogos que trataron a la madre, que ratificarán lo que dicen sus informes, que es que era plenamente consciente de estar asesinando a su hija y que no tiene sentido pensar otra cosa».

De esta forma, empezó la primera de las seis jornadas que durará el juicio, de lunes a lunes, y se dio inicio a un proceso que tendrá que repetirse por completo. Este lunes declararán la acusada, el padre de la niña y otros familiares, en la que constituye una de las jornadas más importantes de todo el proceso.

Al inicio de la sesión, que empezó con retraso, las partes le transmitieron sus posturas al tribunal. Tanto la fiscal, Ylenia Suárez, como los abogados Manuel Ferriero y Francisco Lage, apoyaron la versión de que la madre asesinó a la niña.

«Creo que Desirée murió a manos de su madre»

«Creo que Desirée murió a manos de su madre. Y creo que esta sabía lo que hacía, que distinguía entre el bien y el mal», expresó la representante del Ministerio Público. Tras ella, Ferreiro le dijo al jurado popular que deberán responder a tres cuestiones: «Cómo murió la niña, quién la mató y, si fue la madre, cómo estaba mentalmente en ese momento». Para él, la madre sí presenta un trastorno, «pero no está relacionado con el asesinato de la niña». «Podía tener ansiedad e insomnio, pero ¿qué tiene que ver eso con matar a tu hija? Nada», añadió.

Tanto él como Lage, el abogado de Amigos de Galicia, instaron al jurado a valorar los testimonios que realizarán los peritos y los guardias civiles, «que les contarán cómo la madre estaba en sus cabales cuando llegaron a la escena del crimen». Por ello, todos defendieron que la posible afectación mental de Ana Sandamil sería, en todo caso, «leve», y «jamás podría significar un atenuante o una rebaja de pena».

Luis Rifón, el abogado que ejerce la defensa, fue en la dirección contraria, alegando ante el jurado que «la acusada pudo cometer la muerte de la niña, pero jamás lo pudo hacer deliberadamente, porque presentaba un trastorno de la personalidad claro». Para él, los miembros del jurado debe tener en cuenta que Sandamil, su clienta, «estaba psicótica, vivía en un mundo paralelo». Concluyó su tesis ante el jurado es que «ella debe estar en un psiquiátrico, donde la puedan ayudar con sus enfermedades psíquicas».

Está por ver si un juicio que debería ser calcado al del año pasado tiene la misma sentencia.

Todas las claves para entender el caso Desireé, la niña asesinada por su madre en Muimenta André S. Zapata

Un asesinato cometido en 2019

El asesinato ocurrió en la casa familiar de Muimenta (Cospeito, Lugo) el 3 de mayo del 2019. La pequeña Desirée Leal, de siete años, durmió en la cama de su madre, pero nunca despertó. La Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida por la mañana, después de que Sandamil avisase a su madre, la abuela de la niña, de que «morreu Desi», y esta llamase al 112.

El cuerpo de la pequeña presentaba signos de una muerte violenta por asfixia. Desde el primer momento, la Guardia Civil sospechó de la madre, que fue detenida unas semanas después, tras ser ingresada en el hospital después de haber intentado suicidarse ingiriendo unas pastillas tras el crimen.

Ana Sandamil ya ha sido juzgada por estos hechos. Y condenada a prisión permanente revisable. Ocurrió hace algo más de un año, cuando se la sometió al mismo proceso que ahora. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la sentencia de la Audiencia de Lugo al considerar que el jurado que la declaró culpable no razonó de manera adecuada su decisión.

Según el TSXG, debieron haber justificado por qué valoraron la afectación psicológica de Sandamil como leve y no como grave, lo que es la clave del proceso. Las acusaciones y la Fiscalía defienden que apenas tenía problemas mentales en el momento de los hechos, pero su abogado afirma que no sabía lo que hacía. Al ver su afectación como ligera y no como más grave, el jurado popular abrió la puerta a una condena de pena máxima y rechazó una sentencia que la llevase a un ingreso psiquiátrico o a unos 25 años de prisión, que es a lo que aspira la defensa de la acusada.