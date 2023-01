Lío a primera hora en el Parlamento: «Pero que é o que imos votar?»

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, pidiendo el turno de palabra.

El primer pleno del 2023 empezó en el Parlamento con una alteración del orden del día. Estaba previsto que el conselleiro de Medio Rural fuese a responder a una interpelación del BNG sobre la suspensión de las ayudas para productores de ecológico. Pero el debate coge a José González de visita institucional en la Bretaña francesa, por lo que solicitó aplazar su comparecencia. El anuncio del cambio de planes por parte del presidente de la Cámara, Miguel Santalices, llevó a la diputada nacionalista Olalla Rodil a pedir el turno de palabra. «O conselleiro debera estar aquí dando explicacións nun asunto que afecta a milleiros de explotacións en toda Galiza nun sector estratéxico para o país como é o ecolóxico pero é que, en todo caso, o Goberno é solidario para responder», reclamó la viceportavoz, que calificó de «atropelo» y «fuxida» la actitud de González por solicitar este aplazamiento, que Rodil señaló como «contrario ao Regulamento» del Parlamento. Los diputados comenzaron a revolverse en sus escaños, especialmente en el Grupo Popular.

Desde allí encendió el micrófono su portavoz, Pedro Puy, que recordó que el Gobierno gallego solo había pedido el aplazamiento de una pregunta y una interpelación en toda la legislatura. «Esta sería a terceira», resaltó, acusando a los nacionalistas de haber sumado 18 prórrogas a cuestiones que habían presentado. Rodil pidió responder al diputado popular, pero entonces medió Santalices para interrumpir el debate que acababa de iniciarse al margen del orden del día, que iba a comenzar con la intervención del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Los nacionalistas habían subrayado que no iban a «aceptar este atropelo ao funcionamento democrático do Parlamento e o desprezo que representa», por lo que exigieron una votación sobre este tema. Santalices concedió realizarla, tras matizar que esto nunca se había hecho -y lo advirtió tirando de experiencia: «Ninguén mellor ca min o sabe»-, pero quiso zanjarlo con tal celeridad que abrió la votación sin especificar antes qué se preguntaba a los diputados. Tras un par de minutos observando las intervenciones fuera de micrófono de parlamentarios del PP y el BNG, como un juez de silla en un partido de tenis, dio la palabra al portavoz socialista, Luis Álvarez, que quiso aclarar la situación: «Por cuestión de saber o que imos votar... Que se aprace a comparecencia do conselleiro de Medio Rural ou que non se aprace?». El presidente de la Cámara resolvió entonces que la votación sería sobre si los parlamentarios estaban a favor o no de que la interpelación tuviese lugar en el próximo pleno.

«Pois polo artigo 155, por exemplo», murmuró Santalices mientras abría las votaciones, en respuesta a lo que le demandaban desde los escaños de la oposición. Y, en efecto, el cuarto punto de ese artículo establece que «a Xunta poderá solicitar, motivadamente, en calquera momento e por unha soa vez, respecto de cada pregunta, que sexa posposta para a orde do día da seguinte sesión plenaria». Con Comesaña de manos cruzadas como único miembro del Gobierno gallego sentado en la fila de conselleiros, la votación se resolvió a favor de aplazar la interpelación con 37 votos a favor y 31 en contra.