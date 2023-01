Pontón pide al PP que «deixe as ocorrencias» y busque soluciones para la sanidad

Ana Pontón, este jueves, durante su visita en Muras

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le pidió este jueves al Partido Popular «deixarse de ocorrencias» en la Xunta y poner sobre la mesa «solucións estruturais» para la sanidad pública tras «trece anos de acoso e derribo», con «recortes, privatizacións e precariedade» laboral. En declaraciones a los medios de comunicación, en el transcurso de una visita al municipio lucense de Muras, la líder del Bloque afirmó que los populares «están deixando de lado ao medio rural» y que se están convirtiendo «nun perigo para a saúde dos galegos».

A su juicio, «a situación límite» a la que ha llegado la sanidad pública en Galicia se debe a su política de recortes durante trece años al frente de la Xunta. Ahora, dijo, se dedica «a ir de ocorrencia en ocorrencia, poñendo parches, sen ir ao fondo do problema». Acusó a Rueda de «anunciar PACs sen médicos» y que ahora palíe este déficit con la contratación de profesionales que no finalizaron aún su formación.

«Quero enviar unha mensaxe clara a cidadanía: no BNG imos seguir defendendo a sanidade pública porque é unha das grandes conquistas sociais e non imos permitir que haxa nin un só paso atrás», subrayó Pontón. «Fronte a un Partido Popular empeñado no deterioro da sanidade e convertido nun perigo para a saúde dos e das galegas, o BNG ten como prioridade defender uns servizos públicos de calidade para mellorar a vida das persoas», añadió la portavoz nacional del Bloque.