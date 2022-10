La ideología del taxista

¿Conservador o progresista? Llama usted a un taxi y, antes de indicarle el número que irá a recogerlo, le preguntan si prefiere un taxista conservador o progresista. En el café, el camarero que se acerca a la mesa le advierte de que él es progresista, por si acaso no encaja con sus principios. Fontanerías y talleres aptos para conservadores o progresistas. ¿Cuál es su posición ideológica, doctor? ¿Podemos aplaudir al último fichaje del equipo si no concuerda con nuestro ismo? Aplicamos a los jueces etiquetas que en cualquier otra actividad resultarían absurdas. Igual que el funcionario que nos atiende o el dentista que nos empasta, el juez es progresista o conservador en su fuero interno, pero eso no debiera influir en su actividad. Cuando actúa es simplemente profesional. La que es conservadora o progresista es la ley que aplica. El juez no legisla mediante sus sentencias y por lo tanto esa clasificación tendría que ser superflua. Mientras no lo sea, la crisis del poder judicial será una asignatura pendiente.

Feijoo, Sánchez y Santa Gadea

Algunos revisionistas de la historia dicen que aquello solo fue un mito. Sin embargo, todos pudimos ver a un Cid parecido a un actor americano haciéndole jurar al rey en Santa Gadea. Esa versión cinematográfica estuvo revisada por el coruñés Menéndez Pidal, así que no solo va a misa, sino que puede servir de inspiración al Alberto Núñez Feijoo que intenta que Pedro Sánchez no le engañe con nuevos triles. Que el compromiso de retornar a Montesquieu y los usos europeos en materia judicial sea por escrito valdría de poco, dados los antecedentes del personaje. Una jura solemne que recogiera la tradición del Campeador sería algo más apropiado y no se vulneraría la memoria histórica al no ser declarado todavía el Cid como franquista. Ni siquiera sería necesario acudir a viejas crónicas, o a la película de Mann, para inspirar el acontecimiento, porque en las paredes del Senado cuelga un cuadro alusivo. Todas son facilidades, pero la jura no se hará. El Cid finalmente pudo confiar en su rey; Feijoo saldría de la Moncloa revisando sus pertenencias.