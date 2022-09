¿Por qué no nombra el CGPJ a los dos miembros del Constitucional?

El CGPJ tiene que nombrar a dos de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben ser renovados. Los otros dos los elige el Gobierno. La elección de los que designa el CGPJ requiere una mayoría cualificada de tres quintos de la actual composición del consejo. Al haber 18 vocales y un presidente, la mayoría necesaria sería de 12. Como hay ocho vocales del sector conservador que rechazan nombrar de inmediato a los dos miembros del Constitucional, no se puede llegar a esa cifra de doce votos a favor. Es por tanto una minoría de bloqueo. Estos ocho vocales rechazan el ultimátum que el Gobierno dio al CGPJ en la última reforma, que establecía el 12 de septiembre como fecha tope para que efectúen los nombramientos. No están de acuerdo con que el consejo no pueda realizar nombramientos en el Tribunal Supremo pero sí en el Constitucional. El presidente, Carlos Lesmes, es del sector conservador, pero trabaja para alcanzar un consenso y es partidario de que el CGPJ designe antes del 13 de septiembre, como establece la ley actual, a los dos miembros del Constitucional que le corresponde nombrar.

¿Por qué el Gobierno no designa a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden?

El Gobierno no designa a los dos miembros del Constitucional que le corresponde nombrar porque está a la espera de que se alcance un acuerdo en el CGPJ para que la renovación de los cuatro miembros pendientes de ser sustituidos se produzca de forma simultánea. Distintos juristas coinciden en que debe hacerse conjuntamente. Y, en caso de que el Gobierno nombrara a los suyos sin esperar al CGPJ, la decisión podría ser impugnada.