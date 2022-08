sandoval

No se parece a Humphrey Bogart ni a Jack Nicholson, pero no le va mal a Alejandro Ríos (Zúrich, 1974) como detective privado. De hecho, aquellos detectives poco tienen que ver con los de la actualidad. Nuestro hombre lo explica muy bien.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

—Usted es abogado y detective, ¿en qué tanto por ciento?

—Empecé siendo un cien por cien abogado, quise sacar la cabeza del Derecho para hacer algo distinto y estudié para ser detective y perito grafólogo como una alternativa. Pero la alternativa está ganando mucho espacio. Hay mucha demanda para detectives. Me llaman sin hacer publicidad. El detective depende de sí mismo, el abogado está condicionado por esa gran maquinaria que no siempre funciona o no siempre te entiende.

—¿Qué tipo de encargos le hacen a un detective?

—Desde hace unos cuantos años no hay que probar la infidelidad matrimonial, así que ahora prácticamente todos los encargos son bajas. Gente que está de baja en la empresa, pero en su casa está picando leña como un campeón, o gente que le dice a la exmujer que no tiene trabajo para no pagar la pensión, pero en realidad tiene dos... Eso es lo que hay.