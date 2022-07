Un grupo de efectivos contra incendios trabajando en el incendio de Videferre, en Oímbra. Alejandro Camba

Los mayores incendios jamás registrados en Galicia quedaron extintos este jueves. La estimación es de 11.100 hectáreas consumidas desde hace quince días en los concellos de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde se juntaron siete focos distintos y cientos de personas tuvieron que ser desalojadas, después de que las llamas arrasasen varias casas. El gran incendio que calcinó 10.500 hectáreas en Valdeorras, y que afecta también al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, quedó extinguido hacia las 19.20 horas de hoy. Otro fuego originado hace dos semanas es el del Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso, que pasó a estar controlado esta tarde tras quemar 6.500 hectáreas.

El incendio que más preocupa ahora es el originado el miércoles por la tarde en la aldea de Barral, en Castrelo de Miño. Las llamas comenzaron en la parte alta de esta parroquia, que se encuentra situada en la carretera que va hacia Cartelle. A última hora de ayer había consumido 200 hectáreas. La buena noticia es que el riesgo para los núcleos de población que se vieron asediados por el fuego ya ha pasado, después de que la Xunta desactivase el nivel 2 de emergencia. El dispositivo está integrado por más de 120 efectivos, del que forman parte no solo trabajadores del servicio de extinción, sino también efectivos de Guardia Civil y Protección Civil.

La superficie arrasada durante los últimos quince días en Galicia, la mayor parte en las provincias de Lugo y Ourense, supera las 33.000 hectáreas.