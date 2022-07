María Cedron, Maruxa Alfonso

Era algo que venían venir y, al final, algunos ganaderos del sur de Galicia han tenido que volver a echar mano de las cisternas de agua para dar de beber a los animales que crían en extensivo.

La labor de logística no es fácil. José Ángel Prieto comienza el día temprano, a las 7 de la mañana. Este ganadero de Bustelo, en el concello ourensano de Vilardevós, lleva desde marzo buscando ya desde el amanecer la fórmula para que sus animales no pasen sed. La solución perfecta sería que lloviera, pero a principios de la semana pasada no confiaba en que lo hiciera lo suficiente como para calmar la sed de la tierra y desterrar los tonos pardos de los pastos. Por eso, encontrar praderías verdes donde dejar a las vacas reposando a la sombra de algún carballo es jugar en otro nivel.