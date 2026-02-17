Detenidos dos amigos del joven vigués que murió electrocutado en un reto en Burgos

Imagen de Yibrán, el vigués de 22 años que falleció en Burgos en junio del 2025

La Guardia Civil ha detenido por un delito de homicidio imprudente a dos amigos del vigués Yibrán Javier Rodríguez, de 22 años, que falleció a principios de junio del 2025 electrocutado dentro de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra, en Burgos. Había accedido como parte de un reto a través de una rejilla de ventilación que luego alguien atornilló y cerró desde fuera. El joven se quedó encerrado y, poco después, sufrió una descarga eléctrica.

La madre del difunto, María C., declaró a La Voz que considera que los dos amigos implicados son inocentes. «Como madre que conoce a su hijo, estos chicos no son culpables. Mi hijo quería entrar para sacar fotos porque quería hacer un libro, y ellos lo hicieron juntos», explicó la progenitora de Yibrán. «Se trataba de una situación muy bonita, ellos querían dejarlo todo bien, la cerraron [la rejilla] desde fuera para no molestar, es injusto lo que les ha pasado», indica María C.

Los agentes que llevaron a cabo la operación Almuiño descubrieron que los amigos de la víctima, de 25 y 31 años, que lo acompañaban en una acampada, residían en la Comunidad de Madrid y los detuvieron como supuestos autores de un homicidio imprudente. Según sospecha la Guardia Civil, estos atornillaron la rejilla de salida y el joven vigués se quedó atrapado dentro. Además, les atribuyen otro delito de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y el lucro cesante de la empresa por la parada de la actividad laboral.

El molino de viento donde se produjo el homicidio imprudente está ubicado en un parque eólico en el municipio burgalés de Merindad de Río Ubierna. La víctima y sus amigos estaban de acampada en las cercanías. El difunto fue incinerado en Vigo.

El incidente fue al filo de la medianoche del 13 de junio del 2025. Según la investigación, los jóvenes se marcaron el reto de fotografiarse dentro de un aerogenerador, forzaron una rejilla de ventilación, ubicada a tres metros del suelo, y por la que se coló la víctima, que sobre las diez y media de la noche recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida.

Una hora después, el 112 de Castilla y León recibió una llamada que solicitaba asistencia para un joven y explicaba que formaba parte de un grupo de acampada y se hallaba en el interior del molino, cuya puerta, a consecuencia del incidente, había quedado bloqueada y no se podía abrir.

Agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos realizaron una inspección en el lugar y tomaron declaración a los amigos, y los pillaron en contradicciones respecto a su versión sobre lo que había sucedido, según indica Efe.

Los agentes constataron que la pandilla de amigos había intentado forzar la puerta de entrada peatonal, con el objetivo de entrar en la torre, pero los propios sistemas de seguridad del molino lo habían impedido. El acceso de la víctima se produjo, según la investigación, a través de una rejilla de ventilación que estaba ubicada bajo las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo. Se trata de un espacio minúsculo, de unos 35 o 45 centímetros de alto y un 60 de ancho, por el que solo puede entrar un cuerpo humano. Además, fue desatornillada, también una segunda rejilla, y el joven escaló y se coló de un salto al interior del aerogenerador.

Las rejillas fueron, luego, recolocadas y atornilladas por causas que la Guardia Civil no ha conseguido todavía aclarar, pero sí ha quedado demostrado que esta acción solo se pudo hacer desde el exterior, con intervención humana, y que impidió al joven salir de la estructura.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos.