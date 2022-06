Y así, en el 2021 crearon Buscalume, que se dedica principalmente a la creación de juegos de mesa, aunque también ofrece servicios de consultoría. Hace un año sacaron su primer juego a través de una campaña online de micromecenazgo. Esta campaña funcionó bien y la recaudación les permitió financiar ese proyecto inicial. Pero no era suficiente para continuar: «Eso se había agotado en sí mismo y no podríamos haber hecho más», cuenta Germán. Disponer de ayudas institucionales les ha permitido tener un remanente de capital: «Así podemos afrontar los siguientes pasos de la empresa: fabricar nuevos juegos, tener stock, invertir en comunicación... Te sirve para afrontar cosas que en otras circunstancias no podrías», añade. También destaca la tranquilidad que este dinero supone durante los dos primeros años de vida de la empresa.

Durante el año pasado, la Secretaría Xeral da Emigración destinó un millón y medio de euros para las iniciativas emprendedoras presentadas por 146 emigrantes retornados. Germán fue uno de ellos. Otro caso es el de Ester Vázquez. Nació en Lugo en el 1984 y estudió biología en la Universidade de Santiago de Compostela. Al terminar inició sus estudios de doctorado, lo que la llevó a continuar su investigación en el extranjero. Con los conocimientos adquiridos durante este período, comenzó a gestar la idea de «dar el salto de la academia a la parte empresarial» y emprender junto a un amigo ofreciendo a las farmacéuticas un servicio para diseñar medicamentos. Tras estudiar durante dos años en Alemania la viabilidad del proyecto, decidió que era el momento de montar su empresa. Para ella, además, volver a Galicia era determinante: «Sabía que necesitaba otro tipo de apoyo. Nosotros somos científicos puros, no tenemos idea de negocios. Necesitábamos una infraestructura y apoyo institucional».