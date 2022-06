Las ordenadas filas de alumnos frente a cada aula que caracterizaron la entrada a la selectividad durante el covid han pasado, en muchos centros, a la historia Ramón Leiro

Vuelta a la normalidad en la selectividad gallega del 2022, si es que se puede hablar de normalidad en una prueba en la que 11.000 alumnos nuevos se juegan parte de su futuro. Pero quitando los nervios y despistes propios del examen, la ABAU transcurre con la cadencia que le es propia. El primer examen fue el de Historia de España, con la Transición como tema estrella, una opción fácil para quien se ha centrado en el siglo XX (la mayoría de los estudiantes, porque el XIX, la alternativa, siempre les resulta más árido).

Pero antes de enfrentarse al temario de Historia, los alumnos entraron de forma escalonada a sus respectivas sedes, que desde las ocho de la mañana (el inicio oficial es a las 9) recibían un goteo de alumnos nerviosos, y padres y madres más nerviosos aún. Tal vez se ha notado más algarabía en las filas —en los sitios en los que había filas y no amontonamiento— ante las aulas, donde los profesores iban leyendo los nombres por orden alfabético para franquear el acceso al pupitre. A las 9.20 de la mañana la práctica totalidad de los 10.697 estudiantes apuntados a la fase general (la obligatoria) ya estaban en su sitio y empezaban a recibir las indicaciones básicas, la primera no escribir su nombre en el examen. Para garantizar el anonimato de los alumnos en la corrección, estos reciben unas etiquetas adhesivas con un código que les corresponde, etiquetas que no se pueden olvidar pegar en el cuadernillo de cada prueba. Para las 9.30 todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, y aún quedaba media hora hasta el primer examen; llegaron entonces los nervios, los cuchicheos y las visitas en grupo a los baños.

En la escuela de Caminos de A Coruña las filas sí se mantuvieron como forma más ordenada de acceder a las aulas César Quian

Finalmente, a las diez se dio el pistoletazo de salida en unos centros en los que reinaba el silencio. Bueno, eso excepto en algunos, como Dereito de la UDC, con varias decenas de alumnos de 4.º de carrera que se dieron cita en el vestíbulo del centro para entrar en el ensayo de su graduación, en el salón de actos. Un murmullo que se convirtió en algo más y llegaba a las aulas de los estudiantes que luchaban por decidir entre la crisis de la Restauración o la citada Transición del 78.