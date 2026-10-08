Arrestado un vigués en Egipto por vapear dentro de un avión y hacer saltar la alarma antihumo

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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Vista en el aeropuerto de Lavacolla de un avión de la compañía Egyptair, habitual en los vuelos especiales entre España y Egipto
Vista en el aeropuerto de Lavacolla de un avión de la compañía Egyptair, habitual en los vuelos especiales entre España y Egipto PELAYO BLANCO

Regresó a España al día siguiente junto a su pareja y además de la multa que le fue impuesta se expone a no poder volver al país

08 oct 2026 . Actualizado a las 20:17 h.

El retorno de unas vacaciones en Egipto se convirtió el domingo en una pesadilla para una pareja de Vigo que acabó siendo acusada de un delito contra la seguridad aérea en el país africano. Las

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