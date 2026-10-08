Arrestado un vigués en Egipto por vapear dentro de un avión y hacer saltar la alarma antihumo

Vista en el aeropuerto de Lavacolla de un avión de la compañía Egyptair, habitual en los vuelos especiales entre España y Egipto PELAYO BLANCO

El retorno de unas vacaciones en Egipto se convirtió el domingo en una pesadilla para una pareja de Vigo que acabó siendo acusada de un delito contra la seguridad aérea en el país africano. Las