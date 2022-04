La jueza del tarot deja el juzgado de A Coruña por el de Menores de Pontevedra

pablo portabales

«Es mi tercer matrimonio», me comenta María Jesús Pérez García, más conocida como La jueza del tarot. Esta vez no le hizo falta recurrir a First Dates porque el amor lo tenía en casa. «Francisco es mi asistente, el que hace las labores de mi casa desde hace años. Y surgió el amor», asegura sonriente. Acaban de formalizar su relación en el Registro Civil de A Coruña, en la plaza de Vigo, donde la presencia de la jueza no pasó inadvertida.

Acudieron muy elegantes y sonrientes y disfrutaron de su momento. «Lo celebramos con unas amistades y vamos a hacer una fiestecilla, pero las condiciones actuales lo complican un poco», destaca esta mujer que no deja a nadie indiferente y que lleva unos meses destinada en los juzgados de A Coruña. «Ahora estoy de permiso por la boda. Es una ciudad muy bonita, da gusto. Estoy muy tranquila», asegura María Jesús, que saltó a la fama al conocerse, cuando ejercía en un juzgado de Lugo, que compaginaba su trabajo judicial con el de pitonisa.