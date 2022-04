Feijoo se despide del Parlamento, al que regresará mañana para dimitir

El líder popular pidió aplausos para Amancio Ortega, en un debate final con todos los clásicos

j. c.

Su nombre no se pronunció, pero Amancio Ortega se llevó la segunda mayor ovación de la última sesión de control a Feijoo, que se refirió a él como «un galego que quere poñer a disposición de Galicia 130 millóns para construír sete residencias de maiores». «Iso merece un aplauso unánime da Cámara», pidió el presidente, que solo encontró eco entre los suyos. Fue una despedida correcta, sin salidas de tono ni los excesos de otras sesiones, pero con múltiples argumentos que ya se han convertido en clásicos de las cuatro últimas legislaturas, como las comparativas recurrentes con la etapa del bipartito; los reproches del líder popular al BNG por su ímpetu soberanista y su colaboración con los socialistas para retener el poder; los ataques al PSOE a través del Gobierno de España; el «escaqueo feijoniano», dijo Pontón, para llevar sus respuestas hacia terrenos propicios; o la eterna discusión por la veracidad de las cifras en las que se apoyan unos y otros para sostener los argumentos.

El formato de las preguntas orales al presidente de la Xunta dejó fuera de juego al portavoz socialista, Luís Álvarez, que se quedó sin tiempo para hacer un paréntesis al margen de los asuntos que quería plantear formalmente sobre las rebajas de impuestos en Galicia. Ana Pontón sí aprovechó su último turno de réplica para colocar su mensaje y cuidar «as formas, que son importantes». Apelando al «respecto polo país» y al sentido institucional, la nacionalista le deseó «o mellor no persoal», pidiéndole comprensión para no extender esa «sorte» a lo político. Mientras Feijoo desgranaba sus últimas palabras en la réplica leyendo unas anotaciones escritas a mano, Álvarez separó su silla oportunamente para que no se le escapara el presidente sin recibir su apretón de manos, que también intercambió con Pontón. En esta ocasión no hubo besos ni cobra, como en la investidura del 2016.