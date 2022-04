Feijoo proclamó además que «cuando el PPdeG se renueva, gana Galicia y, por tanto, gana el PPdeG. No hay vencedores, ni derrotados». Pero también advirtió a quién le va a dar el relevo que deberá «ganarse el liderazgo» después del congreso, e insistió en que la meta debe ser, de nuevo, la unidad.

El titular de la Xunta recuperó la frase sobre su relevo que pronunció en una entrevista con La Voz en el 2016: «Os liderados non se sinalan, se gañan». Y advirtió que no bastará con ganar ese congreso, sino que el futuro líder debe «poñerse a disposición do partido e traballar máis cos demais». Añadió que el compromiso con la unidad no atañe solo al elegido y a los militantes del PPdeG, sino también a la dirección nacional, por lo que proclamó que desde la que desde la presidencia del partido o, si los españoles lo quieren, desde la del Gobierno, mantendrá una colaboración «inquebrantable» con su sucesor en Galicia.