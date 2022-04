«Quiero que España trabaje como un país adulto», ha explicado. Y su prioridad, ha insistido, pasa por que el Gobierno apruebe una bajada de impuestos, como se detalló en la reunión de presidentes autonómicos de La Palma. Es prioritario para el PP, antes que la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«A Rianxeira»: por que o PP gaña aquí? Lourenzo Fernández Prieto

Sobre la relación con Vox, el dirigente gallego no ha querido confirmar si asistirá a la toma de posesión del nuevo gobierno de Castilla y León, donde se ha fraguado la primera coalición PP-Vox. Ha esquivado la cuestión de si los de Abascal pueden ser considerados como extrema derecha: «Yo no vengo aquí a descalificar a ninguna fuerza política, no me apunto a la tensión». Pero ha marcado distancias: «Nosotros somos autonomistas y europeístas, y ellos no».