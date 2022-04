Ese llamamiento a los pactos no será gratuito. Porque promete, a la vez, mantener una línea de marcaje a Sánchez. «No dejaremos de señalar lo que está mal, y propondremos lo que se puede hacer mejor, porque sabemos gobernar y qué hacer con el poder, no mantenerlo a toda costa».Gobernar, dijo, es «tomar decisiones, no esquivarlas, no buscar el enfrentamiento, sí buscar el entendimiento».

«Creo profundamente en nuestras posibilidades, no solo en las del PP, sino en las de nuestro país. Que nadie os haga creer que no se puede cambiar, nadie tiene derecho a decir que esto no tiene arreglo, lo vamos a arreglar todos juntos, todos los españoles juntos», añadió.