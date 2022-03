Un grupo de ex socios pretende constituir en los próximos días una nueva asociación que pueda mantener al menos el patrimonio cultural que atesora la institución para que no pase a manos privadas. En ese sentido, algunos de los socios integrados en este proyecto aseguran haber mantenido contactos con el Ministerio de Cultura de Uruguay para garantizar que este patrimonio no se disperse y que pueda mantenerse en poder de la emigración gallega: «Queremos que desafecten la parte cultural de todo este proceso. Tenemos una promesa, pero ahora debemos estructurar un mecanismo para poder conservarlo», manifestaba ayer desde Montevideo José Antelo, uno de los socios que abandera esta iniciativa.

«A Santiña», un símbolo de Galicia en el exterior, en peligro de acabar en una subasta jorge casanova

La idea es que la deuda generada por la Casa de Galicia está vinculada a sus prestaciones sanitarias, que ya han sido asumidas por otras empresas, y no por las actividades culturales y sociales del colectivo. En ese sentido, los promotores de la nueva asociación pretenden que se disocie esa actividad de manera que puedan seguir manteniendo una programación estable a la vez que conservan el patrimonio cultural atesorado durante la larga historia de una institución que nació hace más de un siglo, concretamente el 1 de octubre de 1917.