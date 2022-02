Imagen de archivo de una prueba de selectividad en el Campus Terra de Lugo (USC) en el 2021 OSCAR CELA

La madurez emocional y la atención temprana de profesionales especializados son cruciales para el devenir de los jóvenes, tanto a nivel educativo como laboral. Así lo cree Hipólito Puente, vicedecano do Colexio de Psicoloxía de Galicia y psicólogo educativo. «Moitos rapaces da ESO non teñen a madurez suficiente para analizar as situacións que enfrontan e iso dificulta a toma de decisións», señala Puente sobre una situación que luego influye mucho en su incorporación al mercado laboral. Esa inmadurez, a su juicio, es mayor ahora que hace unos años porque «hai unha maior sobreprotección das familias, que loxicamente actúan coa mellor intención, pero ao final limitan a autonomía e a iniciativa dos seus fillos», explica Puente.

A eso hay que sumar la frustración que enfrentan muchos jóvenes con empleos precarios o sin trabajo. «Hai cuestións estruturais que non teñen que ver con eles, como un desemprego xuvenil case endémico, pero na frustración pesan moito as expectativas que un crea», señala Carlos Montes, presidente de la sección de Psicoloxía do Traballo e as Organizacións del Colexio profesional.

En su opinión, es importante asumir las dificultades que presenta el mercado, tanto para los que enfrentan la transición a la vida activa con varios años de formación a sus espaldas, como para los que lo hacen habiendo abandonado, en mayor o menor medida, sus estudios. «Se ves a túa traxectoria como un camiño recto vaste frustrar, porque a vida non é así e está chea de curvas. As capacidades de absorción do mercado, por desgraza, son limitadas», añade Montes.