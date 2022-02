Más coordinación

¿Soluciones inmediatas? Difíciles de encontrar, pero Ferreirós sugiere algunas ideas que podrían estimular el mercado para facilitar la incorporación de los que empiezan. «Las Administraciones deberían trabajar de una forma más coordinada y el peso tendrían que llevarlo los organismos locales. El Ayuntamiento de turno, por proximidad, es el que mejor conoce la realidad de su territorio. Y las oficinas del Servicio Público de Empleo tienen que estar mejor dotadas para intervenir más», apunta Ferreirós, al tiempo que anota, a su juicio, otro de los puntos fundamentales en el debate: que los planes de estudios estén cada vez más pegados a lo que demanda el tejido productivo, sobre todo en FP.

Con esa idea coincide Nicolás Espasandín, director del CIFP Politécnico de Santiago, en donde se imparten distintos ciclos de formación profesional. «Coa empresa privada xa temos unha relación bastante próxima, pero canta máis implicación haxa mellor. Ao final son elas as que demandan traballadores cualificados», apunta Espasandín. Y la importancia de mantener una relación estrecha con el tejido productivo también la subraya el profesor Juanjo Lorenzo, sociólogo y educador en la facultad de Educación de la Universidade da Coruña (UDC): «De cara a encontrar traballo estamos supeditados ao que necesiten as empresas. As formacións teñen que adaptarse ás demandas do mercado, pero cada vez é máis difícil polo rápido que avanza todo. Un exemplo é a tecnoloxía, onde hai cambios grandes e constantes».