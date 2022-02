Imagen de la ría de Arousa desde el monte de A Curota, con A Illa en medio CARMELA QUEIJEIRO

Aunque la Xunta contabiliza 270 puntos de vertidos de aguas residuales a las rías y estima que la mitad de las depuradoras municipales tienen un funcionamiento deficiente, el Ejecutivo gallego considera que el 90 % de las aglomeraciones urbanas de la comunidad cumplen con la directiva europea en materia de depuración. La Administración gallega destaca que dicho porcentaje supone haber mejorado en cuarenta puntos el índice que se registraba en el 2009 y con ello se ha incrementado en el mismo tiempo en diez puntos el porcentaje de masas de agua en buen estado en las rías gallegas. Restaría ahora un 24 % por recuperar, según cifra la misma Xunta.

En estos momentos son 14 las zonas de la costa gallega en las que los bivalvos que se recolecten solo pueden ser comercializados para el consumo humano si se depuran durante un período prolongado para eliminar la presencia de las bacterias que arrastran las aguas de consumo humano no depuradas o tratadas deficientemente. Estas zonas C se identifican en la parte interna de la ría de Viveiro; en la zona del Ladrido (Ortigueira); en las ensenadas de Cabana-A Malata; en la misma comarca ferrolana, la parte externa de As Pías; en dos áreas del estuario del río Mandeo (Betanzos); sendos puntos en las playas de Cee y Corcubión; en el saco de Fefiñáns (Cambados); en Dena (Meaño); Praceres (Pontevedra); estuario del río Miñor (Baiona), y en dos polígonos para el cultivo en Portonovo. Estos serían los puntos de peor calidad del agua en las rías y costas gallegas, pero en otros 98 enclaves, su producción requiere también de depuración, aunque menos intensiva que en los puntos anteriores. Únicamente el 16 % de las zonas en las que se extraen bivalvos cuentan con una clasificación microbiológica óptima, lo que permite el consumo directo de su producción. La Consellería do Mar destaca que este nivel es 13 puntos superior al que había en el año 2009.

Radiografía del estado de las 18 rías gallegas La Voz

Futura herramienta

La Xunta tiene puestas sus esperanzas en la futura ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua que ultima, al considerarla la herramienta con la que Galicia podrá dar un salto hacia una mayor profesionalización del funcionamiento de las plantas de depuración de aguas residuales cuyas deficiencias influyen directamente en la calidad y conservación de las rías gallegas. La Administración gallega considera que muchos de los 270 puntos de vertido que a día de hoy afectan a dichos enclaves singulares se solventarán al ampliarse el apoyo que la Xunta ofrece a los ayuntamientos en una competencia como la de la depuración de aguas, abastecimiento y saneamiento, que entiende es de exclusiva incumbencia municipal, consideración que no comparte la oposición.