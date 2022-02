JOSE PARDO

Vertidos, deficiente depuración, rellenos, presencia de metales y lodos y el constante acecho urbanístico obligan a mantener activas todas las alertas sobre el estado de las rías gallegas. No hay otro territorio en toda la comunidad que registre una mayor concentración poblacional e industrial. Uno de cada dos gallegos (el 51,5 %) vive en la franja que forman los 64 concellos que tocan la costa de las 18 rías gallegas, tira de especial concentración de actividad empresarial e industrial donde de hecho se genera el 49,8 % del PIB de la comunidad. La mitad de la población y de la riqueza se agolpa así en el 12,4 % de la superficie de Galicia, lo que da cuenta del primer problema que soportan los valles ocupados por el mar que en 1886 Von Richthofen bautizó con el nombre de rías. Esa presión poblacional hace de Galicia el sexto enclave costero español que soporta más residentes, y eso condiciona su gestión, recursos y conservación.

La Administración gallega certifica que un 24 % de las aguas de las rías no puede considerarse que estén en buen estado, y aunque subraya que el otro 76 % sí lo están, desde el 2009 solo se ha mejorado ese porcentaje en diez puntos, tras haber destinado 1.100 millones de euros a la ejecución de infraestructuras hidráulicas en los concellos, al margen de lo que las propias instituciones locales hayan invertido para el mismo fin. Más de la mitad de ese importe, de procedencia comunitaria en su mayoría, se dedicó específicamente a las localidades que tocan las rías.

Otra forma de ver si sufren o no el impacto de la contaminación es el hecho de que solo el 16 % de las 145 zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos son merecedoras de ser consideradas A, la categoría que supone que lo recolectado es apto para el consumo sin necesidad de posterior depuración. Sobre 14 espacios pesaba esta semana la calificación C, la peor de las categorías y que obliga a una depuración prolongada de las capturas o a su cierre en caso de no producirse esta.