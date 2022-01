Desde Galicia observamos esto desde la distancia sin darnos cuenta de que la excepción somos nosotros. Más allá del oasis galaico ya no quedan gobiernos sin Garzones ni Monteros, Aguados o Igeas, en los que no haya coaliciones siempre al borde de un ataque de nervios, o divorcios estrepitosos en los que ambos se acusan de adulterio. De ahí la necesidad de rescatar la idea del ministro sin cartera que podría extenderse a otros escalafones autonómicos o municipales. Un mal menor. La única obligación del cargo sería no hacer nada, no estorbar, guardar voto de silencio. Un ministro como Garzón, por ejemplo, tendría tiempo para leer Rebelión en la granja, parodia agropecuaria del comunismo en el que sigue.

La RAG tiene un mal día Un mal día lo tiene cualquiera. Incluso una Real Academia como la gallega que entra en el debate lingüístico asturiano sin esa finezza con la que los italianos aluden a un compendio de virtudes como la sutileza, la elegancia o el sentido de la oportunidad. Porque una cosa es defender el gallego que hablan algunos de nuestros primos hermanos más colindantes, y otra reclamar que el Estatuto de Asturias lo incluya como oficial en todo el territorio. Lo primero es loable. Lo segundo, una intromisión en algo que no compete a la RAG. Sin olvidar que imponer a toda una comunidad la oficialidad de una lengua que habla una minoría en lugares muy específicos está reñido con la democracia lingüística. En todo caso tendrían que ser esos asturianos galego-falantes (¿cuántos son?) los que reclamasen ese estatus, no una entidad ajena a la región que además se permite censurar a los que llaman eonaviego a la fala occidental asturiana. ¿No están en su derecho a llamarle como les plazca? En fin, un mal día que mejor sería olvidar. A veces llegan cartas «A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas». Así es. Pero esas misivas a las que canta Raphael se guardan en un cofre escondido donde nadie lo encuentre, o se queman en la chimenea durante una noche de invierno dejando que el humo se mezcle con la nostalgia. Hay entre el remitente y el receptor algo semejante al secreto de confesión porque quien la envía espera que el destinatario sea el único que la lea. Por eso no se muerde la lengua, como diría Darío Villanueva, sino que da rienda suelta a sus sentimientos aunque sean políticos. Francisco Vázquez creyó que esta norma tácita estaba vigente con el católico José Bono y por eso le envía una carta con sabor amargo en la que se explican pormenores de la política de bajura de entonces. El exministro ni se la devuelve ni la destruye, sino que la hace pública junto con otros documentos que mezclan lo oficial con lo personal. Ahora que hasta los imitadores se habían olvidado de él, logrará un breve destello en algún espacio de cotilleos. Los hay que no saben retirarse.