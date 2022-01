Francisco Vázquez, en una imagen de archivo en Radiovoz EDUARDO

El expresidente del Congreso José Bono hizo público su legado de su paso por la política, entre el que hay varias cartas, alguna manuscrita, que el entonces embajador cerca de la Santa Sede Francisco Vázquez le envió en el 2011 sobre el apoyo que tenía para ser defensor del pueblo y sus quejas por el interés de Zapatero de cesarlo en el Vaticano «tras el desgarro emocional de dejar la alcaldía» de A Coruña y la presidencia de la FEMP.

En una misiva manuscrita del 16 de marzo, dice textualmente: «Mi partido me veta para ser defensor del pueblo, ¡por mi condición de católico!» y su «defensa de la España constitucional», porque se opone el sector de mujeres hostiles a su postura «en defensa al derecho a la vida» y algunos sectores nacionalistas. Lamenta, además, de que antes «servía para representar al partido» e incluso se le autorizaba a votar en conciencia, mientras que ahora se prefiere «que continúe como defensora del pueblo una militante del PP». Asegura además en la misiva a Bono que «el presidente y [Pepe] Blanco me transmiten su apoyo», «lo más grave es que el PP acepta mi candidatura» y «mi partido me veta por mis convicciones y además me cesa de una forma poco caballerosa», «la obsesión de Exteriores es literalmente echarme y ni siquiera me han dejado cubrir el viaje del papa a Madrid en agosto».

En una carta anterior, de 3 de marzo del 2011, Vázquez adjunta lo publicado por La Voz de Galicia y ABC sobre declaraciones de Pepe Blanco, entonces ministro de Fomento, a favor de su nombramiento como defensor del pueblo. Como verás, le dice a Bono, «Pepe Blanco ha cumplido su palabra y por tanto no cabe la menor duda sobre su apoyo personal y el del partido en Galicia». Y continúa diciendo también que si cuenta con el respaldo del presidente Zapatero y aceptada la candidatura por el PP no ve problema salvo que el partido lo vete por la condición de católico. Concluye agradeciéndole a Bono su «muchísimo apoyo».