La movilidad que viene para las ciudades: más espacios peatonales y menos coches

Las previsiones de Tráfico y de la FEMP apuntan hacia una disminución del uso del coche en las ciudades. El objetivo es lograr urbes más seguras y sostenibles. Y para eso hay que mejorar la seguridad de las calles para evitar accidentes, fundamentalmente atropellos. Eso preocupa mucho, porque en los últimos años la reducción de la siniestralidad en las ciudades ha sido muy inferior a la obtenida en las carreteras interurbanas. Es la asignatura pendiente de la DGT, que arrastra el dato de que ocho de cada diez fallecidos en las ciudades son peatones, sobre todo personas mayores y niños.

Estos son los cambios que Tráfico quiere aprobar José Manuel Pan

«El 80 % de las calles deberían ser para las personas, el coche tiene que estar restringido»

Los retos de la nueva movilidad urbana son muy ambiciosos y no siempre van a encontrar el apoyo de todos los sectores. Pero los expertos están convencidos de que no hay marcha atrás en la creación de un nuevo concepto de ciudad más amable, en la que peatones, bicicletas y patinetes piden paso para compartir el espacio con los coches. Y la limitación de velocidad es un aspecto clave. «Por encima de 30 kilómetros por hora no podemos garantizar la seguridad en la ciudad», advierten desde la DGT y desde los ayuntamientos, que añaden otro dato clave: «No estamos contra los coches, pero ya no serán los protagonistas».