«El viaje de Feijoo», la radiografía de uno de los grandes referentes de la política en España

Cuando Pablo Casado se estrelló en las primeras elecciones generales a las que se presentó el PP bajo su liderazgo, tan solo unos meses después de alcanzar la presidencia del partido y, por tanto, de que Feijoo hubiese renunciado a la misma, el nombre del de Os Peares volvió a retumbar con fuerza.

El congreso del verano de 2018

Tan pronto como se resolvió la moción de censura planteada por el grupo socialista y que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, se vuelve a abrir el melón sucesorio del PP. Esta vez, con motivos fundados. Y las fuerzas de la oposición en Galicia consideran que es el momento de desempolvar el recurso de señalar a Feijoo como un político cuya única motivación era dar el salto a Madrid.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, lo acusó de «llevar algún tiempo centrado en su carrera personal dentro del PP, desatendiendo los problemas del país». Por su parte, Luis Villares, muy debilitado internamente como coordinador de En Marea, instó a Feijoo a que «aclarase pronto» si estaba dispuesto a marcharse a la capital. «Ahora tiene la oportunidad. Que se vaya pronto y que nos deje gobernar en favor del bien común», dijo, antes de acusar al líder del PPdeG de utilizar la Xunta como «trampolín» para lanzarse «a esa piscina sin agua que es el PP».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó que la «subordinación de Feijoo a Rajoy» condujo a Galicia al «ostracismo político». El encargado de contrarrestar esta ofensiva fue el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, que llamó a la oposición a mantener la calma. Y aunque admitió que en su partido estaban «expectantes» con las decisiones que se pudieran adoptar esos días, insistió en que nada había cambiado: «Feijoo sigue siendo el presidente de la Xunta, el PP sigue teniendo la mayoría de 41 escaños y la oposición sigue estando en la oposición», resolvió.

Rajoy, con Feijoo, durante la presentación de su libro «Una España mejor» en Santiago Paco Rodríguez

Los teléfonos de los líderes del PP de toda España echan humo. Una de esas múltiples llamadas se produce entre la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el presidente gallego, en el que la ya exministra de Defensa pide la opinión de Feijoo sobre cuándo cree que debería hacerse el congreso sucesorio: si de forma inmediata o a la conclusión del verano. «Estábamos aturdidos», comentan desde el círculo más cercano del presidente gallego.

Feijoo dice que «por supuesto, en otoño». Él también había tenido la posibilidad de trasladarle a Rajoy que la celebración de un congreso a corto plazo limitaría mucho sus posibilidades de inscribirse en el mismo.

Martes, 5 de junio

Rajoy confirma ante el comité ejecutivo nacional del partido su retirada de la política y, en el mismo discurso, la convocatoria de un congreso exprés inminente, para julio, del que saldrá su sucesor. El anuncio causa sorpresa. Especialmente viniendo de alguien que, si se ha caracterizado por algo, ha sido por medir extraordinariamente bien los tiempos y no precipitarse nunca a la hora de tomar decisiones.

En Génova se sucedían las lágrimas y los aplausos con el discurso de su presidente: «Ha llegado el momento de poner punto y final a esta historia. El PP debe seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona», afirmaba un emocionado Rajoy. Más aplausos para despedir a una persona que lo había sido todo en la política.

Como le gusta decir, empezó pegando carteles en Sanxenxo, fue concejal, diputado autonómico, diputado nacional, ministro de varias carteras, vicepresidente del Gobierno, jefe de la oposición y presidente. «Joder, que alguien pare, coño», pide un emocionado Rajoy.

Rajoy garantiza que mientras pilote esa transición mantendrá la nave del PP al ralentí, sin hacer ni un solo cambio en la estructura. Una circunstancia que podría interpretarse como perjudicial para la ya exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que sonaba como la candidata con más opciones para ser la portavoz del grupo en el Congreso, cargo que ya había desempeñado en el pasado y desde el que disfrutaría de una mayor notoriedad.

En la prensa y en los informativos nacionales, el nombre de Feijoo aparece como el gran favorito en todas las quinielas para suceder al líder. Como es habitual en él, escucha y atiende más que habla. Ni un solo movimiento que se pueda interpretar ni para un lado ni para el otro. Un auténtico ejercicio de funambulismo. Ese martes, este redactor estaba en la puerta de Génova esperando al habitual desfile de cargos y líderes territoriales. Van pasando uno a uno, y como siempre, algunos generan más interés que otros. Cuando Feijoo asoma por la calle desde Colón acompañado por Mar Sánchez, una nube de periodistas se abalanza sobre él en busca de unas palabras. Todas las cámaras y micrófonos apuntan al de Os Peares. Desde ese mismo día, varios dirigentes del partido y un gran número de barones territoriales lo señalan en privado como el mejor candidato posible para tomar las riendas del PP.

Miércoles, 6 de junio

Todos a la expectativa. Solo empiezan a sonar nombres en la prensa de los posibles aspirantes. El de Cospedal, en ocasiones acompañado de la coletilla de la Gürtel; el de Soraya, con el estrepitoso fracaso de la todavía reciente operación Cataluña. También el de Feijoo; según en qué medios se recuerdan sus fotos con Marcial Dorado como un posible lastre. Entre la maraña de posibles sucesores también aflora el nombre de otra gallega, Ana Pastor, que se había ganado el respeto de todos los grupos como presidenta del Congreso. Los estatutos determinan que para ser precandidato basta con recolectar cien avales entre los afiliados, algo casi a la altura de cualquiera que se disponga a invitar a unas cervezas. En el PP gallego creían que Feijoo, incluso si se midiera a otro candidato, tendría opciones de salir elegido en primera vuelta.

Como sucede con frecuencia los miércoles, hay pleno en el Parlamento gallego. Lo que no resulta tan frecuente es que la actualidad de la Cámara autonómica cuente con tantos periodistas como ese día. Las principales cabeceras desplazan a redactores y equipos a la calle de O Hórreo para intentar sacar unas palabras del titular de la Xunta. No sobre ningún punto del orden del día, sino sobre el proceso sucesorio. Feijoo, que raramente se escabulle de la prensa, esquiva las cámaras y los micrófonos accediendo al complejo desde el acceso directo del párking reservado para los diputados autonómicos.

Dentro del partido, todo el mundo guarda silencio. Solo viejas glorias como Esperanza Aguirre se atreven a mostrar sus simpatías. «Me gusta mucho Feijoo», comenta la expresidenta madrileña. El presidente cántabro, que participa en una de sus numerosas colaboraciones televisivas, apuesta por que a Rajoy lo sustituirá «otro gallego».

Jueves, 7 de junio

Feijoo es interrogado en su comparecencia tras un Consello de la Xunta. El líder gallego intenta marcar los tiempos: «El congreso del Partido Popular no está convocado. Cuando se convoque, todos los afiliados tienen que dar su opinión, yo también, y tomaré mi decisión. Pero no será en esta sala, porque aquí toca hablar de los asuntos del Gobierno de Galicia. No hay novedad», zanja.

Desde esa misma sala, se dirige con retranca a algunos periodistas de medios nacionales que habitualmente no cubren este tipo de comparecencias semanales. «Me agrada verles, pero no se desplacen conmigo (siguiendo todos los actos de su apretada agenda oficial) porque no van a encontrar una respuesta distinta, tengan la seguridad. Los voy a convocar para ello», aconseja.

La presión sobre el de Os Peares no cesa. «¿Mantiene su compromiso con Galicia de agotar el mandato hasta el 2020? “Si cambiase de opinión, no tenga ninguna duda de que lo diría”».

Una vez más Feijoo vuelve a ser preguntado sobre el proceso de primarias. «Daré mi opinión a lo largo del plazo que marque la junta directiva que convoque el congreso. Me posicionaré, porque es mi obligación como presidente del PPdeG y como militante, y es lo que voy a hacer», afirma, pero solicita «sosiego para pensar y acertar, porque sobra ansiedad. Intento ser coherente y responsable, pero tampoco oculto que no es fácil», reconoce.

Viernes, 8 de junio

Al día siguiente de este bombardeo Feijoo coincide con Ana Pastor en Vigo. Ambos vuelven a ser interpelados con insistencia, pero ni el uno ni la otra sueltan prenda. Los movimientos se producen en la trastienda. El viernes es un día de apagón informativo. El politólogo Xosé Luís Barreiro, uno de los columnistas de referencia de La Voz de Galicia, se refiere en su artículo del día al proceso del PP. «Le veo librando una dura y generosa batalla entre su interés personal —que le exige terminar su mandato y retirarse a una cómoda vida privada—, o ponerse otra vez al servicio de España, asumir la dura e incierta tarea de revitalizar el PP, y cargar con otros quince o veinte años de exposición al manoseo de la opinión pública que le devolverán a Galicia viejo, cansado de alfombras y oropeles, y soportando en sus carnes el fin de otro ciclo de sacrificios que nadie le va a agradecer».

Mientras tanto, en el PSOE continúan los días de euforia tras la exitosa moción de censura. Pedro Sánchez preside la primera reunión de su «consejo de ministras». El líder socialista telefonea a Feijoo, con quien conviene en buscar una fecha en verano para reunirse en Moncloa. Una de las pocas licencias televisivas que se permitió Feijoo fue convertirse en el invitado estrella de Land Rober, un programa nocturno emitido en la TVG que arrasa en audiencia. Lo hizo en septiembre de 2016, tan solo un par de días después de haberse impuesto por tercera vez en las elecciones. Roberto Vilar, el presentador, que tras triunfar en la televisión gallega con un característico sentido del humor fue fichado por una cadena nacional, le pregunta por su futuro político.

—¿Va a ir a Madrid?

—Estuve el pasado lunes en Antena 3.

—Pues le voy a decir una cosa. Yo fui, en concreto a Telecinco, y me di una hostia criminal. Yo era aquí el rey, el campeón del mundo; me pagaron una cantidad de dinero tremenda y no me dio tiempo ni a llevarlo a Panamá.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Cuando Roberto Vilar preguntó a Feijoo por «Madrí» TELEVISIÓN DE GALICIA

Fin de semana del 9 y 10 de junio

El sábado se presenta plano, pero el domingo la dirección popular intenta acelerar todavía más los plazos del congreso. La junta directiva nacional fijará al día siguiente la fecha del congreso extraordinario del que saldrá el próximo presidente. Varias voces dentro del partido apuestan por una candidatura única, por un acuerdo entre los posibles candidatos que evite una guerra civil dentro del partido.

Feijoo continúa reclamando tiempo para aclarar su papel dentro del PP mientras anima a otros a dar el paso: «Todos los que crean que pueden aportar algo, trabajo, experiencia y liderazgo, y que tengan un compromiso con los millones de votantes, que presenten su propuesta, su equipo», requiere.

Lunes, 11 de junio

El congreso ya tiene fecha: 20 y 21 de julio en Madrid. Feijoo busca a Cospedal y Cospedal busca a Feijoo, que se intercambian una mirada que lo dice todo. Pero la decisión está tomada y el calendario cerrado. Feijoo pregunta en privado a Cospedal. «Cuando fui a hablar con el presidente, ya lo había decidido», lamenta la secretaria general.

La selección de la fecha se convierte en el primer gran síntoma por el que el presidente de la Xunta interpreta que, quizás, el proceso no estaba convocado para que fuese él quien tomase el testigo. En el otro lado, otra de las grandes aspirantes a coger el timón del PP, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sabe que una aceleración incrementaría considerablemente sus opciones. Si el asunto se enfriara, ella, sin cargo alguno dentro del partido, se quedaría como una diputada rasa. Por eso desde el equipo de Soraya «presionaron» al presidente para que formalizase la convocatoria cuanto antes. Mientras Feijoo y Cospedal pedían calma, «en Moncloa querían correr mucho: Soraya, Ayllón, Moragas… tenían todo preparado para dar el golpe, y para eso necesitaban acelerar los plazos al máximo. Hoy mejor que mañana», comenta una persona que estuvo directamente involucrada en el asunto.

En su discurso, Rajoy justifica la premura para resolver el proceso («no debemos demorarnos en ofrecer certidumbre y seguridad a nuestra gente»), ruega que no se desate una batalla por ocupar su despacho («se puede plantear una competición natural y sana, pero al final de este proceso este partido tendrá que estar más unido que hoy») y afirma que no tomará parte en el proceso por ninguna de la candidaturas: «No tengo ni sucesor ni delfines. No voy a señalar a nadie con el dedo», sostiene, en lo que sonó como una crítica a la forma en la que Aznar lo señaló en su día para liderar al PP.

La fecha del congreso encaja con la vía rápida por la que apostaban los sorayos. Rajoy afirma que la sucesión debe ser a la mayor brevedad, para que el partido se mantenga unido, y rechaza firmemente que con su decisión de fijar la fecha del congreso en julio estuviese favoreciendo una hipotética candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. «Para mí fue muy duro aquello, porque llevo en este partido 500.000 años, y siento este partido. Me he pateado toda España. Creo que fue muy precipitado todo, pero claro, es que tenía que serlo así. Yo no podía seguir siendo el presidente del partido. Yo me tengo que ir de aquí y no puedo convertirme en un tipo al que al cabo de siete días iban a empezar a decir: “Mariano, coño…”», comenta el expresidente del Gobierno.

«Lo dicen algunos (que fue para favorecer a Soraya), pero no. Él pensó que el proceso no estaba montado para él, pero es que el proceso no estaba montado para nadie. Mi única alternativa era irme, e irme ya, porque yo era un tapón», insiste Rajoy.

Efectivamente, Feijoo llegó a la conclusión de que el proceso de sucesión no estaba montado para él, pero este no fue el único motivo que le hizo decantarse por permanecer en Galicia. Porque Feijoo sabía mejor que nadie que aun sin contar con el respaldo del presidente saliente, su peso dentro del partido era arrollador, y se hubiese impuesto en las primarias casi sin despeinarse. Fuentes cercanas a Rajoy consideran que si Feijoo hubiese dado el paso, su triunfo sería tan claro que nadie hubiese registrado otra candidatura, porque todos sabían que no tenían opciones de disputarle el liderazgo, y por tanto, el proceso se hubiese convertido en una especie de aclamación a la búlgara.

Cospedal y Feijoo Santi M. Amil

Jueves, 14 de junio

Continúa el juego callado. Los pocos dirigentes populares que se posicionan apuestan por una candidatura única. La apuesta es Feijoo. Son varios los motivos que hacen que el gallego sea el gran favorito. En primer lugar, el aval de sus resultados electorales, por entonces tres mayorías absolutas y el trofeo de haber cerrado de un portazo a Ciudadanos la posibilidad de obtener representación en el Parlamento autonómico. Por aquel entonces la formación de Rivera era una seria amenaza para sorpassar al PP y convertirse en la primera fuerza del centro derecha español. Un dirigente popular también apunta que con la elección de Feijoo se evitaría una más que probable disputa a cara de perro que pudiera dividir en dos el partido entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, cuya mala relación era más que evidente. No le faltaría razón.

Una de las personas de confianza de Feijoo mantiene un encuentro con Pablo Casado, por entonces vicesecretario del partido, en el que este muestra su apoyo al líder gallego, e incluso sugiere salir en público a respaldar al presidente de la Xunta. Le frenan.

En Santiago, Feijoo preside una nueva reunión de su Gobierno autonómico. En la tradicional rueda de prensa posterior, vuelve a mostrar su intención de no referirse a aspectos del partido. Solo hace una pequeña excepción: «Ser presidente de la Xunta es lo que más pesa en mi decisión», afirma, sobre una convocatoria de un congreso que se ha efectuado «muy rápida», y que por tanto queda «poco tiempo» para que se definan posiciones.

Continúa sin tener una decisión firme, pero Feijoo ya le transmite a dos de sus colaboradores, solo a los más cercanos, que «lo más seguro es que diga que no». Nada de filtraciones.

Viernes, 15 de junio

Feijoo asiste a una cena con miembros de la escuela de ingenieros en el Hotel San Francisco, a tan solo unos pasos de la Facultad de Medicina. Mientras tanto, en Madrid, el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro celebra la cena de su boda, un banquete en el que estaban invitados un gran número de dirigentes del partido, entre ellos, Rajoy, Soraya, Cospedal, Casado, Ana Pastor… También Luis de Grandes, el encargado de dirigir el congreso. Cuenta uno de los invitados que Rajoy recibe una llamada de Feijoo al acabar la cena. «Mariano responde. Alfonso Alonso se entera de que hay esa llamada y se pone nervioso. Quiere saber de qué han hablado. Tiene el miedo de que Feijoo le hubiese dicho que sí iba a presentarse, por lo que quiere movilizar todo ya para Soraya. Soraya también estaba en esa boda, pero se retiró pronto», afirman.

Fin de semana del 16 y 17 de junio

Sáenz de Santamaría continúa explorando apoyos. De forma directa, con los inestimables apoyos de su directora de comunicación, Sonia Sánchez Mula, y muy especialmente de María Pico, su jefa de gabinete y mano derecha hasta su retirada de la política. Pero también a través de sus colaboradores más cercanos, como los mencionados José Luis Ayllón, exsecretario de Estado para las relaciones con las Cortes; Jorge Moragas, exjefe de gabinete de la Presidencia; el propio Alfonso Alonso; y también el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, una de las personas de máxima confianza de Rajoy. Cospedal se ve obligada a dar un toque de atención.

En Galicia se muestran tranquilos: Soraya no lograría derrotar una supuesta candidatura de Feijoo «ni con los cálculos más optimistas», apuntan, por lo que sus contactos solo podrían atender a dos razones: un amago para negociar una rendición favorable, integrada en algún puesto, o que se esté preparando por si al final el líder gallego decide no presentarse.

De forma mucho más discreta, Feijoo también pone a trabajar a sus fontaneros dentro del partido para explorar posibles apoyos a su candidatura. Juegan un papel fundamental el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y Diego Calvo, presidente provincial del PP de A Coruña, con buenas conexiones en Madrid.

También hay movimientos de alguno de los diputados gallegos en la capital española. El teléfono del primero recibe estos días un sinfín de llamadas, pero tienen orden de arriba de mantenerse a la expectativa y no ofrecer ni una sola pista sobre el futuro del de Os Peares. «Tomamos nota y callamos», admite uno de ellos.

Feijoo es un hombre previsor, y según comentan fuentes populares, tenía hasta planificada la cúpula del PP en caso de que finalmente se decidiese a dar el paso. La persona con más papeletas para ocupar la secretaría general era el valenciano Esteban González Pons.

El presidente gallego se toma el fin de semana para intentar despejar las dudas. Lo que quería era tiempo para meditar una decisión tan trascendental, pero el tiempo no existe. Durante el fin de semana se escapa con su familia a la casa de O Morrazo, a ver si el mar le ayuda a sacudirse todas las incógnitas. Incluso cuelga una nueva foto en su perfil de WhatsApp, una imagen de la ría de Vigo con unas bateas a flote.

Feijoo se había comprometido a llamar a Cospedal el fin de semana para avanzarle su decisión final. Pero antes quiere tener una última conversación con Mariano. Se habían visto en persona en la vivienda de Aravaca de Rajoy cuando todavía no había completado la mudanza tras su precipitada salida de la Moncloa. Feijoo ya le había dejado caer que no se veía dando el paso. Esgrimió varias razones, entre ellas familiares, hacía no mucho que era padre, pero la que expuso con más detenimiento fue la salida a la carrera de la Xunta, un movimiento que podría traer consecuencias muy negativas para el partido en Galicia. Incluso sopesó en un primer momento la posibilidad de compatibilizar durante un tiempo la presidencia nacional del partido y la jefatura en la oposición con la presidencia de la Xunta, pero lo descartó de inmediato. Tanto el uno como el otro sabían que Galicia acabaría pasando factura. «Es posible que en otra comunidad incluso esté bien visto, pero los dos sabemos perfectamente que en Galicia no nos lo iban a aceptar», comenta uno de los implicados, como buenos conocedores que ambos son de la política gallega.

Feijoo es de juego callado, también Rajoy, aunque le sugiere en esa conversación algo que ya sabe su interlocutor: «Si te presentas, creo que ganas». Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno trasladan que la comunicación entre él y Feijoo quizá no fue todo lo clara y precisa que debiera; en parte, porque el propio Rajoy fue víctima de una sucesión a dedo de Aznar que le acabó generando ciertos trastornos, por lo que no estaba por la labor de que se repitiera la historia. Pero en realidad el deseo del pontevedrés era que fuese otro gallego el que pasase a ocupar su despacho en la planta noble de Génova, 13.

Feijoo está casi completamente decidido a renunciar a participar, y por tanto a ganar, la carrera de sucesión. Pero haciendo gala de su fama de estirar los tiempos al máximo, continúa sin decir nada. Cospedal aguarda ansiosa por conocer la decisión del gallego, porque de acuerdo con esta se presentará o no como candidata. Por ello, intenta apurarlo. En el entorno de la secretaria general del partido aprecian un cierto punto de «egoísmo» en la tardanza, un pequeño enfado que Cospedal le trasladará al día siguiente, porque finalmente esa llamada entre Feijoo y Cospedal se produce un lunes.

El hermetismo fue total. Una de las personas que pasa más tiempo con él solo apreció una pequeña pista desde que se lanzó el proceso. «Solo tuve un pequeño input un día que le hice una broma de camino a un acto, que lo vacilé con que se iba a ir a Madrid. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo que estaba equivocada. Recuerdo estar recibiendo mensajes de todo el mundo para saber qué iba a hacer. Mi familia me preguntaba todo el rato, y yo no podía decirles nada», comenta.

Paco Rodríguez

Lunes, 18 de junio

El lunes fue una jornada frenética. Se inicia el plazo para registrar las precandidaturas para suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del partido, una ventana para presentar el aval de cien afiliados que permanecerá abierta hasta el miércoles a las 14.00 horas, por lo que no hay mucho margen. Hasta el momento solo habían anunciado su intención de competir por el liderazgo del partido candidatos sin opción alguna: el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; o el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo.

Se puede decir que los aspirantes reales estaban aguardando a ver qué hacía el favorito: Núñez Feijoo. Si decidía no presentarse, Soraya daría el paso, y como reacción inmediata, Cospedal lideraría otra candidatura.

Sin embargo, a media mañana irrumpe en la puerta de Génova Pablo Casado para dar un pequeño golpe en el tablero y postularse a la presidencia. El vicesecretario de Comunicación llega arropado por algunos de los dirigentes más jóvenes del partido: otros vicesecretarios como Javier Maroto y Andrea Levy, el diputado murciano Teodoro García Egea, la persona que le convence de que tiene posibilidades reales de ganar cuando está a punto de marcharse a otra capital europea para trabajar en el sector privado, o una todavía semidesconocida Isabel Díaz Ayuso con cara de no haber matado una mosca. «Yo sí quiero ser presidente», afirmó Casado, unas declaraciones que no sentaron nada bien en Galicia.

Feijoo convoca a todos los cargos del PP gallego para una comparecencia en el Hotel Palacio del Carmen. A toro pasado todo resulta mucho más fácil de interpretar, pero desde ese mismo hotel compostelano había desvelado no muchos años atrás que se apartaba de su intención inicial de abandonar la presidencia de la Xunta tras el segundo mandato y que adquiría «un compromiso con Galicia» para presentarse a una nueva reelección. También es cierto que desde ese mismo agradable complejo había anunciado ya casi diez años atrás su candidatura para suceder a Fraga al frente del PPdeG.

Lucas Martinón y Marta Varela, los speechwriters de cabecera, y a la vez dos de sus asesores de máxima confianza, tenían preparados dos discursos distintos. El presidente había repasado ambos.

En un sobre iba el anuncio de que se quedaba en Galicia. En el otro, que intentaría el salto a Madrid. Prueba de que la decisión fue de ultimísima hora fue el hecho de que el equipo de prensa del PPdeG tenía dos carteles distintos para poner en el atril sobre el que hablaría el presidente: uno en clave gallega, que se colocaría si se quedaba, y otro en clave estatal, para empezar desde ese mismo instante a presentar sus aspiraciones a liderar el partido. Lo que estaba claro era que ese acto en la capital gallega iba a servir de punto de partida de algo, bien para lanzar la campaña a las siguientes elecciones autonómicas, esgrimiendo su compromiso con Galicia, bien para empezar a mostrar su candidatura para liderar la oposición.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, se presentó en el acto con varios puñados de bolígrafos y un centenar de avales, por si hubiese sido necesario cumplir con el requisito formal para optar a la presidencia.

Además de Cospedal y Rajoy, la decisión final solo la conocían un par de personas. Su pareja, por supuesto, con la que meditó profundamente el asunto, y también colaboradores, que se cuentan casi con los dedos de una mano, de su círculo más íntimo.

Pie de foto. Firma Pie de foto. EN DIRECTO: Feijoo anuncia su futuro político Gladys Vázquez / Álex López-Benito

Mar Sánchez, Lucas Martinón, Marta Varela… El siguiente nivel se enteraría tan solo una hora antes de que realizase el anuncio. Los conselleiros y otros altos cargos del partido reciben un mensaje SMS del presidente: «¡Nos quedamos! Nada de filtraciones». ¿Por qué un SMS? Circula la teoría de que fue por Valeriano Martínez, el conselleiro de Facenda, poco amigo de las aplicaciones tipo WhatsApp, aunque también podría ser porque como cada vez los móviles reciben menos mensajes de este tipo, suelen destacar más entre la tormenta de notificaciones.

El grueso de diputados todavía no sabe lo que dirá Feijoo en tan solo unos minutos. Muchos creen que sí dará el paso, porque si no «no les haría venir», pero no se atreven a dar nada por cerrado.

«Voy a seguir trabajando por el PP, pero desde el PPdeG», afirma, provocando el aplauso de los asistentes. Feijoo admite sus «legítimas» dudas al haber «pensado en presentarme para liderar el partido», pero lanza la base sobre la que un par de años más adelante edificará parte de su campaña electoral: «Me comprometí con los gallegos hasta 2020. Les transmití mi ilusión y mi confianza. Nos respondieron con su voto mayoritario, y yo, sin haber cumplido mi compromiso, no puedo fallarles a los gallegos, porque sería fallarme a mí mismo. Bueno, ya lo he dicho», afirma un emocionado Núñez Feijoo, incapaz de contener las lágrimas, prueba de la tensión a la que había estado sometido durante los últimos días.

La prensa de Madrid sigue con atención por streaming la que será una de las intervenciones más complicadas del presidente. El discurso fue complejo, y varios de los periodistas que entonces seguían la actualidad del PP se quedan perplejos, sin saber qué postura había adoptado el presidente gallego. Alguno accede al chat de Whatsapp con otros compañeros para ver si alguien es capaz de aclararle las dudas. «¿Pero se va o se queda?».

Muchos de los asistentes no saben tampoco si aplaudir o llorar, y solo confían en que una mente clarividente se arranque cuanto antes con las palmas. Los barones territoriales del PP siguieron con atención el discurso del presidente de la Xunta.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, sucesor y pupilo de Juan Vicente Herrera, uno de los líderes con los que más ha conectado el de Os Peares, se despejó aquella tarde de compromisos para seguir desde casa la comparecencia de su compañero gallego, a quien le había invitado a presentarse, y a quien le hubiese cedido el apoyo de todos los delegados autonómicos en una hipotética segunda vuelta. Cuentan que descorchó una buena botella de Ribera del Duero para disfrutar del sí de Feijoo. Y que el caldo casi se le atraganta cuando se entera de la inesperada decisión.