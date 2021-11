Cuando la mascarilla se pone del lado de los sospechosos

La Guardia Civil difundió esta imagen del atracador de un banco de la provincia de Lugo en el 2016, cuando no había que usar mascarilla. Usaba guantes, gafas oscuras y gorro. Pero no llevaba tapabocas.

«Lo que nos pasa a nosotros ocurre en todos los ámbitos. Puedes cruzarte en la calle con un vecino y no lo saludas porque con la mascarilla no lo reconoces». Lo explica un investigador de la Guardia Civil acostumbrado a examinar imágenes de grabaciones para identificar a sospechosos de atracos y de robos. «Evidentemente, si antes un ladrón entraba a un banco tenía que hacerlo sin ocultarse para que no sospechasen de él y le abriesen la puerta. Y siempre había una imagen de la que obtener algún dato. Pero ahora va con mascarilla y tenemos menos información», admite el agente, aunque advierte que tienen otros métodos de investigación para hacer frente a la delincuencia, como demuestran las estadísticas más recientes, que revelan un aumento del esclarecimiento de los casos.

Como el del crimen de Samuel Luíz, en el que un grupo de jóvenes mataron de una paliza a otro chico frente a la playa coruñesa de Riazor el pasado mes de julio. El caso fue resuelto en poco menos de una semana por los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de A Coruña. Por tanto, la mascarilla no lo bloquea todo en las investigaciones policiales, pero sí pone trabas.

Antes se sospechaba de alguien que entraba a un banco con una mascarilla, y ahora se sospecha si no la lleva. «El que iba a robar se ocultaba con una gorra o con un pasamontañas para que no lo captasen las cámaras. Hoy no le hace falta, puede mirar de frente porque va tapado con la mascarilla». Es una de las dificultades que destaca el guardia civil, que insiste en que «son los mismos problemas que tiene todo el mundo desde que se usa la mascarilla».