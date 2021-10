Gonzalo Caballero a Formoso: «Terá que explicar por que non quixo estar na reunión da delegación do PSdeG»

Dicho eso, Caballero se lanzó a rebuscar en el pasado y planteó que, de paso, se expliquen los motivos que llevaron al alcalde de As Pontes a no estar «na campaña das xerais en novembro (del 2019) cando veu o presidente do Goberno a Galicia». Arguyó que él estuvo siempre al lado de Pedro Sánchez y trabajando por el partido, «e o outro candidato desertou e non estivo presente no mitin na cidade da Coruña», pues asegura que, en vez de eso, prefirió «pasear con Feijoo en campaña electoral».

En el congreso de Valencia fue revalidada Pilar Cancela, en su día número dos del PSdeG con José Ramón Gómez Besteiro, como única representante de la ejecutiva federal del PSOE, en la que también figurará Abel Caballero en calidad de miembro nato mientras sea presidente de la FEMP. Del mismo modo, se incorporaron al comité federal, el máximo órgano del partido, otros cinco gallegos. Dos entraron a propuesta de Gonzalo Caballero, que son los diputados Marina Ortega y Pablo Arangüena. Otros dos accedieron de la mano de Formoso y del tándem formado con un Besteiro que conserva su interlocución directa con Pedro Sánchez, que son la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación de Lugo, Jose Tomé. Y a mayores, se incorporó al comité la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a petición directa de Vigo, si bien Gonzalo Caballero reivindica que tanto el nombre de Silva como el de Tomé fueron apuestas personales realizadas por él mismo.