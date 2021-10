El PPdeG afea a Caballero y Formoso que no suspendiesen sus campañas tras la muerte de Valeriano Martínez

M. MORALEJO

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Partido Popular reprochó a Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso que no suspendiesen sus actos de campaña en las primarias del PSdeG tras la muerte del conselleiro Valeriano Martínez. Al actual líder de los socialistas gallegos le recriminan también que rechazase aceptar el aplazamiento del debate sobre el estado de la autonomía, que arrancó este miércoles.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, inició el debate esta mañana agradeciendo al BNG su propuesta de posponer el pleno, una iniciativa a la que el grupo socialista no se adhirió. A González Formoso le critican que no suspendiese su acto con la militancia en Oroso el pasado día 9. «Ni cortesía parlamentaria ni respeto. No, no somos iguales», escribieron en su cuenta de Twitter.

Gracias, @G_Caballero_M por tu recuerdo a Valeriano

Pero ni aceptaste aplazar 5 días este #DEAGalicia21 para recomponer el gobierno gallego ni tuviste a bien suspender tu campaña de primarias.

Ni siquiera el día que despedíamos al conselleiro con luto oficial decretado en Galicia pic.twitter.com/Oth0XmE1K3 — PP de Galicia (@ppdegalicia) October 13, 2021

En declaraciones posteriores, Caballero argumentó que cuando el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, le planteó este posible retraso manifestó que no tenía «inconveniente» por su parte, pero que se llevase a una fecha posterior al 2 de noviembre, después de las primarias socialistas.