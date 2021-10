Feijoo anuncia que las escuelas infantiles serán gratuitas para todos los niños el curso próximo

10:45

Reclama una negociación bilateral de la financiación autonómica

Sobre el sistema de financiación autonómica, recuerda que Galicia se juega mucho en la negociación del modelo, y que no es la única comunidad preocupada. Dice que no hay enfrentamiento entre autonomías con más población o aquellas marcadas por otras cuestiones como la dispersión o el envejecimiento. «O debate é entre os que queremos unha negociación multilateral e os que a queren bilateral», afirma. «Que o financiamento autonómico non sexa decidido nunha mesa bilateral» demanda, en referencia a las negociaciones con Cataluña. «O mal chamado diálogo cos independentistas pode facer imposible calquera modelo que non os satisfaga a eles», teme.

«O independentismo á hora de facer demandas é insaciable», comenta Feijoo, que censura que España sera «refén das debilidades parlamentarias do seu presidente». Exige que los sistemas de financiación no privilegien a unas comunidades sobre otras.