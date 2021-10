Las claves de un curso de transición sanitaria y educativa

Sara Carreira

Justo un mes después de iniciarse el tercer curso de la pandemia, las medidas de prevención en la escuela no cuentan con el total apoyo de las familias. Estas no entienden los diferentes ritmos de apertura de la sociedad y los colegios, y exigen de las administraciones agilidad para trasladar algunas de las pautas de la nueva normalidad a los recintos escolares. Ahora mismo, en los centros gallegos los niños están todo el día con mascarilla (también los menores de 6 años, sobre todo en los colegios públicos), nadie se quita el cubrebocas ni en el recreo ni para hacer deporte, en muchos centros no pueden entrar los padres ni siquiera con los estudiantes de infantil, no hay apenas reuniones presenciales, y a veces tampoco tutorías en persona con las familias.