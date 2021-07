Educación adapta la matriculación de alumnos a la nueva ley para el 22/23

Otras comunidades. En Madrid, por ejemplo, a un alumno recién llegado se le ofrecen las vacantes que haya en ese momento.

Las familias no eligen el centro que quieren sino en el que tienen más posibilidades

algoritmo flexible

Orden decisivo. EsadeEcPol propone ser más flexibles para que no se siga estrictamente el orden de elección de centro, porque eso supone que las familias no eligen lo que quieren sino que apuestan por centros que en los que tienen posibilidades de entrar para no irse al final de las listas de espera.

Galicia, muy estricta. La comunidad, como la mayoría, sigue este criterio de forma estricta.

concertada con dinero

Poco dinero. Es un asunto polémico pero todas las investigaciones lo apuntan: si no se quiere que haya segregación, la concertada o desaparece o tiene que ser realmente gratis para las familias, y eso supone obligatoriamente que el Estado debe darle más dinero por alumno. Si no es así, los centros deben echar mano de las aportaciones, más o menos voluntarias, de las familias. De todos modos, en el estudio de Save the Children se dice que la dicotomía pública-concertada es una simplificación del problema, ya que también en ambas redes hay segregación, con colegios más o menos abiertos a los alumnos menos favorecidos.

Galicia, mal. El dinero que se destina a la concertada no cubre los gastos, aunque el consuelo en Galicia es que ese desequilibrio es común en todo el país. Ocurre tanto que el ministerio hace la vista gorda, y solo amenaza con intervenir en casos muy llamativos.

más información

Oficina de escolarización. Más información y acompañamiento a las familias para que puedan elegir con conocimiento de causa; eso señala el estudio.

Galicia, muy lejos. Queda mucho camino que recorrer en la comunidad en ese sentido. Se están generalizando las jornadas de puertas abiertas en los centros, pero la escuela pública va muy por detrás de la concertada, y no hay ninguna oficina que coordine ambas redes y ayude a las familias. El resto de España adolece del mismo problema.

financiar por alumno

Centros estigmatizados. Hay una experiencia en el Reino Unido que tiene mucho éxito: Pupil Premium (Prima por alumno). Consiste en que el colegio recibe un dinero extra por cada alumno vulnerable (se entiende por tal aquel que reúne los requisitos para obtener comidas gratis); los centros deben rendir cuentas del dinero que reciben (hay programas para enseñarles cómo invertir estos extras). Un sistema de este tipo evitaría señalar y estigmatizar a los colegios.

Galicia, más tradicional. La comunidad no está lejos de esta filosofía de darle más a quien más necesita, pero lo hace de forma tradicional: a través de contratos programa con centros con un porcentaje determinado de alumnos vulnerables. Se corre el riesgo, dice el estudio, de estigmatizar al colegio y es menos efectivo.

Problema general. En general España sigue o bien la estela gallega o no tiene programas específicos.

mejorar la innovación

Más autonomía de centro. Es una propuesta que se repite en todos los informes, para promover la innovación didáctica, que lleva a la inclusión, es necesario que cada centro sea libre de adaptarse a sus necesidades.

Clara apuesta de Galicia. La Consellería de Educación lleva años trabajando en esta línea de innovación y apoyo a los centros más diligentes, aunque no siempre con el mismo éxito. Cataluña es un referente nacional de este tipo de políticas.