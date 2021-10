Las dudas del bachillerato general

¿Qué dice la Xunta?

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» porque el nuevo bachillerato es de «difícil aplicación» en Galicia, con una «gran dispersión demográfica». Pero Martínez Seijo contesta a esta duda con una frase rotunda: «Hay que priorizar el interés del alumnado sobre la organización de los centros educativos».

¿La comunidad educativa está de acuerdo?

Hay sobre todo desconocimiento. Isabel Ruso, presidenta de Addiga (directores de instituto) no quiere opinar porque «no sabemos nada». Su principal preocupación es que no perjudique a los alumnos a la hora de elegir las carreras, y también teme que haya problemas de optatividad en los centros rurales. Esa duda es también la principal para las familias de Confapa (Ceapa en Galicia). Su presidente, Rogelio Carballo, habla incluso de estafa: «Si un centro no tiene suficiente profesorado no lo ofrecerá, ya está pasando con Artes (que ahora será peor) o solo se ofrecerá esta modalidad mixta. ¡Es una estafa!».