Un mes de vuelta a las aulas: la comunidad educativa pide equiparar las normas anticovid a las de la sociedad

Alumnos de infantil en Ourense el primer día de clase en este curso Agos Iglesias

Justo un mes después de iniciarse el tercer curso de la pandemia, las medidas de prevención en la escuela no cuentan con el total apoyo de las familias. Estas no entienden los diferentes ritmos de apertura de la sociedad y los colegios, y exigen de las administraciones agilidad para trasladar algunas de las pautas de la nueva normalidad a los recintos escolares. Ahora mismo, en los centros gallegos los niños están todo el día con mascarilla (también los menores de 6 años, sobre todo en los colegios públicos), nadie se quita el cubrebocas ni en el recreo ni para hacer deporte, en muchos centros no pueden entrar los padres ni siquiera con los estudiantes de infantil, no hay apenas reuniones presenciales, y a veces tampoco tutorías en persona con las familias.

Fernando Lacaci, presidente de Anpas Galegas, enarbola esa bandera de la nueva normalidad «sempre dende o respecto ás autoridades sanitarias». Para este padre «é antieducativo dicirlles aos rapaces que hai dúas formas de convivir, dentro e fóra do centro, e que dentro da escola todo é máis ríxido». Lamenta que no haya tutorías presenciales en gran parte de los centros, que no se haga deporte sin mascarilla cuando sí van al fútbol sin ella o que lejos del colegio la distancia de 1,2 metros desaparece de sus precauciones. «A prudencia extrema —resume Lacaci— pode ser aceptable se afecta a todos no mesmo contexto social, pero resulta ridícula se é tan limitada». Rogelio Carballo, presidente de Confapa (Ceapa en Galicia) tiene la misma opinión, y recuerda que el curso pasado ya se sabía que el virus apenas tenía incidencia en los niños, pero las medidas se tomaban sobre todo para que protegiesen a su entorno, es decir, padres, abuelos y profesores. Pero ahora toda la población adulta está vacunada y no tiene sentido que los niños se mantengan al margen de la liberalización de medidas. En cuanto a las mascarillas en menores de 6 años, Carballo repite la misma filosofía: «Si el curso pasado solo eran aconsejables, en este no tienen sentido».

María Jose Mansilla, de Fecapa (familias de centros concertados de la zona de Santiago-Barbanza) también cree que es hora de ir dando pasos hacia la normalización porque «todas las familias están deseando que sus hijos vayan sin mascarilla al colegio». Sin embargo, «el miedo al covid todavía está ahí. Ese momento [quitarse la mascarilla] va a llegar y de alguna manera hay que ir dando pasos, y en vez de ir directamente a quitarse la mascarilla antes habría que eliminar las otras restricciones».