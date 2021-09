«Con independencia da resolución xudicial, este tipo de condutas afectan á intimidade e dignidade das mulleres»

Imagen de archivo de la protesta celebrada en San Cibrao el pasado abril tras el archivo provisional de la causa judicial por las grabaciones de contenido íntimo a mujeres y no autorizadas en A Maruxaina PEPA LOSADA

Poniendo por delante el respeto máximo a la decisión judicial y a los recursos que se presentarán, la conselleira de Igualdade, María Jesús Lorenzana, aseguró, tras conocer la sentencia de A Maruxaina, que las conductas juzgadas «atentan á intimidade e á dignidade destas mulleres, con independencia da resolución xudicial». Para la responsable de igualdad de la Xunta las grabaciones que se realizaron sin autorización en la fiesta de Cervo y se subieron a webs porno «son un atentado á dignidade e intimidade das mulleres».

De ahí que Lorenzana reclame una norma que permita eliminar contenidos de este tipo con mayor rapidez en caso de producirse sin autorización, «o Estado debería establecer un desenvolvemento normativo que permita unha adecuada coordinación entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e as empresas que teñen contidos dixitais, para poder facer unha vixianza e para previr que esto suceda, ou que teñan potestade inmediata para facer retirar esos contidos das redes», explicó en una comparecencia de prensa realizada en Santiago.