Víctimas de las grabaciones de A Maruxaina: «Nos sentimos aún más humilladas tras la decisión del juez»

En marzo de este año, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Viveiro disponía el archivo provisional de la causa por considerar que no se había acreditado suficientemente la comisión de un delito, puesto que las mujeres estaban orinando en la vía pública y podrían haber sido vistas «por cualquier persona que por allí transitase». A su juicio, las imágenes no suponían «ningún ataque ni vulneración de la intimidad». Unos argumentos que ahora ha ratificado, e incluso ha ampliado al considerar que «tampoco cabe apreciar el delito contra la integridad moral», «habida cuenta de que los hechos denunciados no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral de las recurrentes».

Sospechan que también puede haber mujeres tras las grabaciones en A Maruxaina subidas a webs porno lucía rey

El auto del juez ha generado una cascada de reacciones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado el archivo de la causa. A través de un tuit, ha manifestado que «hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual». El PSdeG en la provincia de Lugo también ha expresado «su total apoyo a las mujeres que fueron violentadas en su intimidad en San Cibrao» durante la Maruxaina del 2019 y la Xunta ha pedido regular contras las conductas que afecten a la dignidad femenina.