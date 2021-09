Julio Abalde, rector de la Universidad de A Coruña: «Nos comparan con universidades que tienen 10 veces más presupuesto»

«Tiene que haber un incremento de la partida de la Xunta, y que no sea cosmético»

En plena negociación del plan de financiación 2022-2026, el presidente de la Xunta anunció por sorpresa 500 millones adicionales para las universidades.

—¿Son suficientes?

—Supondrían 100 millones más al año y ahora tenemos 450, pero no gestionamos todo. Nosotros recibimos un fondo estructural, otro por resultados, el RAM y el de compensación, que suman unos 370 millones. Después queda otro que no gestionamos y, por lo tanto, no va a nuestros presupuestos. Llega vía ejecución y condicionado a un gasto. Entonces, si dan 500 más pero mantienen igual nuestra partida y suben el resto, a mí no me soluciona nada a la hora de hacer el presupuesto.

—Sigue justo para pagar la luz.

—Exactamente. La propia ley de universidades, que es a lo que tenemos que ir, y es fácil ir, lo dice. Capítulo 1 y capítulo 2, gastos de personal y gastos corrientes. El plan de financiación tiene que cubrir salarios, luz, agua, seguridad. ¿Lo que recibimos se ajusta a eso? No, está muy por debajo. Bueno, pues aproximémonos. Si no, los fondos que yo consigo con indicadores de investigación y que teóricamente debería utilizar para investigación, tengo que desviarlos para pagar la luz o abrir los centros. Y esos gastos no están vinculados a la cifra de alumnos. Un centro tiene que abrir con independencia de los alumnos que tenga. Eso es lo que tenemos que discutir con la Xunta.

—¿Subir el fondo estructural?

—Sí, no puede ser que sea más bajo cada año, porque se basa en el número de alumnos y demográficamente Galicia está bajando. El plan en su estructura está bien, falla el dimensionamiento. Y otra cosa que aprendimos de la pandemia es que necesitamos un sistema de formación, investigación y desarrollo potente, porque si no vamos a ser una sociedad absolutamente dependiente.

—¿Dónde está la negociación?

—Estamos tratando de que nos pongan el mapa macroeconómico, incluso la proyección a cuatro años. Somos razonables y no pedimos más de lo que la Xunta puede dar. Lo que no podemos hacer es firmar un acuerdo que nos va a condenar durante cinco años a ir languideciendo y que cada vez nos cueste más hacer los presupuestos, porque para eso no firmamos nada. Yo creo que hay margen, a final de mes debería haber acuerdo. Las universidades estamos dispuestas a colaborar, pero tiene que haber un incremento de la partida de la Xunta, y que no sea meramente cosmético.

«La gobernanza nos la jugamos no tanto en cómo se elige al rector como en su capacidad para tomar ciertas decisiones»

La enseñanza superior española tiene sobre la mesa un anteproyecto de ley de universidades abocado a una incierta tramitación que ya ha suscitado críticas en partidos e instituciones.

—La oposición en el Parlamento cuestionó el nuevo modelo de elección de rector y usted mismo ha sido renuente siempre a un modelo gerencial.

—Y sigo siéndolo. ¿Quién tiene la responsabilidad cuando la acción de la gerencia falla? Yo pertenezco a esta comunidad y me quedo aquí al dejar el cargo. Es mi institución, ya procuraré que funcione. Si soy un gerente y al cabo de mi labor me marcho, no le voy a tener apego. El anteproyecto establece dos vías, la que tenemos y la gerencial, y que cada universidad decida. Lo que pasa es que reduce una decisión tan importante como quién será rector a un órgano ad hoc de 20 personas, encargado de analizar currículos. ¿Quién y cómo elige a esas personas? ¿A quién representan? La decisión democrática está condicionada. Yo soy favorable al sistema de elección por toda la comunidad.

—¿Mejora la capacidad del rector?

—Yo creo que no. La gobernanza nos la jugamos no tanto en cómo se elige al rector como en su capacidad para tomar ciertas decisiones, porque la universidad es una institución con múltiples órganos, con distinta capacidad de autonomía y de gestión. Si yo tengo que andar con equilibrios y negociar las cosas más nimias, aparte de quemarme, toda la capacidad de acción se ralentiza. Ese el problema. El contrapeso de las decisiones. Del resto hay de todo, el tema de financiación está bastante claro, pero por ejemplo al profesorado y a las titulaciones habría que darles una vuelta. A mí me gustaría que tuviera el máximo consenso. Ir a una buena ley y que nos diera estabilidad.