Las universidades gallegas tendrán 3.000 millones para su transformación

Pontón y Caballero censuran los recortes en el sistema público y el apoyo de la Xunta al privado

Dos años después de que el rey presidiese en A Coruña la última ceremonia de apertura del curso universitario en España, los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña dieron por vencida la anomalía del 2020 y reunieron en el paraninfo de A Maestranza a la plana mayor de Galicia, desde militares, jueces y religiosos —el arzobispo no pudo disimular su gratitud por la posible visita del papa— hasta los líderes de los partidos de la oposición en el Parlamento.

«Eu sempre digo que fun a primeira persoa da miña familia que puido acceder á universidade, e foi posible grazas ao sistema público», señaló Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, que indicó que «apostar por unha economía do coñecemento sustentada na investigación necesita unha universidade pública forte, e lamentablemente non está sendo un valor compartido». Pontón afirmó que la Xunta «cebouse cun financiamento insuficiente que a colocou en inferioridade», por debajo de la media estatal, y reprobó el apoyo a «unha universidade privada, que significa un cambio de calado e seguir camiñando cara á privatización». La dirigente del Bloque cuestionó el anteproyecto de ley de universidades que prepara el Gobierno central, «no que non aparece a palabra servizo público e se lles quere dar capacidade a axentes externos para influír na decisión de quen son as reitoras e reitores», apuntó, refiriéndose al cambio en la elección.