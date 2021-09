Los rectores de las universidades gallegas se decantan por la elección tradicional de su cargo

Los rectores de las tres universidades gallegas el pasado mes de mayo en el Gaias XOAN A. SOLER

La nueva ley de universidades está en camino. Tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros el pasado martes, los rectores de las universidades gallegas se muestran optimistas y coinciden en reconocer la necesidad de este nuevo documento para adaptar la enseñanza superior a la nueva realidad —pues la anterior ley ya tiene 20 años— y hacer frente a los retos del futuro.

Uno de los principales cambios que propone el documento es que, partir de ahora, la duración de sus mandatos pasará de cuatro a seis años, sin posibilidad de reelección. A esto se le suma el hecho de que los candidatos a rector no tendrán que ser catedráticos. Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo (UVigo), confiesa que esta medida «personalmente no me preocupa y además me parece que, independientemente del nivel, uno puede hacer muy bien como rector sin ser catedrático». Aún así, recuerda que, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), discrepaban: «Habiendo una carrera docente e investigadora que culmina en el puesto de catedrático, parecía que lo lógico fuera que el puesto de máximo representante estuviera restringido a dicha categoría».

Además, habrá dos fórmulas para la elección de la máxima autoridad universitaria: el método tradicional —por mayoría del Claustro— o por un órgano específico formado por profesores (50 %), alumnos (10 %) y trabajadores (10 %), más un 30 % de ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la universidad, que celebrará un concurso de méritos nacional. En este sentido, el rector de la UVigo confiesa que, en su caso, luchara por mantener el modelo tradicional en su universidad, pues defiende que se trata de una elección de naturaleza democrática que debería recaer en la comunidad universitaria.