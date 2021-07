Los detenidos en A Coruña por la paliza mortal a Samuel son dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años

Eduardo Pérez PACO RODRÍGUEZ Amigos de Samuel, el lunes, durante la concentración en repulsa del asesinato en A Coruña EDUARDO PEREZ Cientos de personas se concentraron en A Coruña Eduardo Pérez Eduardo Pérez Cabalar | efe Miles de personas se concentran en María Pita, A Coruña Eduardo Pérez Amigos de Samuel a las puertas del palacio municipal de María Pita, en A Coruña lucía cancela Manifestación en la praza do Rei, frente al Ayuntamiento de Vigo XOAN CARLOS GIL Decenas de personas en Lugo ALBERTO LÓPEZ Acto de repulsa al asesinato de Samuel, en Pontevedra Pablo Fariña Manifestación en Ourense Miguel Villar Miguel Villar Concentración en Viveiro Xaime Ramallal Manifestación en A Estrada David Cofán Varias personas concentradas en Lalín Miguel souto Concentración en Sanxenxo Cientos de manifestantes en Madrid Sentada en Oviedo contra el asesinato de Samuel EUROPA PRESS. Manifestación en Valencia Juan Carlos Cárdenas Acto celebrado en Santiago para denunciar el asesinato de Samuel PACO RODRÍGUEZ ADRIÁN BAÚLDE Concentración en Boiro DANI GESTOSO Varias personas se concentraron en Rianxo Regenjo

La policía detuvo esta mañana a tres personas supuestamente implicadas en la muerte de Samuel. Son dos hombres y una mujer, de entre 20 y 25 años. Y en las próximas horas, según fuentes oficiales del 091, podrían producirse más arrestos. Por el momento se desconoce el grado de implicación de cada uno de ellos.

Pocas veces la policía se enfrenta a un crimen captado por tantas cámaras como el de Samuel. Y eso facilita muchísimo las cosas para sentar a los detenidos ante la titular del juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña con todas las pruebas. Pero así como ayuda a esclarecer el homicidio, al mismo tiempo «es un trabajo de chinos», según comenta uno de los agentes que lleva el caso. Porque son muchas grabaciones. Muchas de ellas, sin nitidez suficiente para identificar a los agresores. Y otras con mejor calidad, pero tomadas desde distintos puntos, lo que obliga a repasar los vídeos una y mil veces. Para luego contrastar lo que se percibe con las declaraciones de las 15 personas que hasta el momento prestaron declaración en comisaría. De ahí que las detenciones se estén produciendo ahora y no antes, porque los investigadores quieren tener todo bien atado y no se les escurra ninguno de los que pasen a disposición judicial.

Cada hora que pasa, están más cerca de conseguir cerrar el círculo y detener a todos los agresores. Lo dijo este martes el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en el programa Voces de A Coruña de Radio Voz. Como también aclaró que son 15 los que fueron llamados a declarar; si bien no precisó cuántos de ellos pudieron haber participado activamente en la paliza. Además, anunció que habrá más interrogatorios. Luego de recordar que «todas las líneas y vías de investigación siguen abiertas», Miñones aseguró que «las próximas horas son cruciales». Las pesquisas, añadió, avanzan con el visionado de las imágenes registradas por las cámaras de la Policía Local, de entidades privadas e «incluso de móviles». Eso significa que algunas de las personas que pasaban por la zona, que eran muchas, pudieron grabar lo sucedido o una parte.

El delegado del Gobierno aprovechó la intervención radiofónica para pedir a la gente «que sepa o que pueda aportar algún dato fiable, que lo haga». Por otra parte, Miñones apeló a la prudencia y a la responsabilidad, e insta a dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desde el primer momento lo hacen «de forma minuciosa para investigar lo ocurrido y llevar a los autores ante la Justicia. La rabia lleva a hacer conjeturas y conclusiones precipitadas», dijo. «Lo que queremos es cerrar bien la investigación, se lo debemos principalmente a la familia de Samuel, pero también a la sociedad y a los amigos». Sobre la posible motivación homófoba, se limitó a aclarar que «lo importante es que la investigación se cierre bien».

Siete contra uno

Actuaron en manada. Siete contra uno. Y con la víctima en el suelo, le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo mientras le gritaban «maricón de mierda», según los testigos. La paliza no duró mucho más que un minuto, pero fue tan brutal que Samuel quedó herido de muerte. Intentaron reanimarlo en el mismo lugar de los hechos durante dos horas, pero ya nada se pudo hacer.

Desde entonces, la Policía Nacional no paró de buscar a los agresores, a los que terminó identificando y tomándoles declaración en el cuartel de Lonzas en calidad de testigos; por tanto, sin presencia de abogado, por lo que técnicamente no son considerados detenidos. Los investigadores trataron de que les contasen cuál fue la participación de cada uno de ellos. Y una vez que los escucharon, revisaron las cámaras de seguridad de la zona. No ya la de los establecimientos próximos, también las de tráfico, que en el paseo marítimo son varias. Alguno de los vídeos recoge con total nitidez la paliza. No solo identificaron a los siete que supuestamente mataron a Samuel, también a otros seis que los acompañaban pero que no llegaron a participar en la agresión. En total han declarado ya por hechos relacionados con este crimen un total de 15 personas.

Entre lo que los declarantes contaron o no quisieron contar y lo visto en las grabaciones, los agentes de la brigada de la Policía Judicial que llevan el caso volcaron su trabajo en averiguar qué pasó y qué papel jugó cada uno de los implicados.

El que lo inició todo

De los identificados, el que más señalado está es el que lo inició todo, pues fue reconocido por varios testigos en las grabaciones que les pusieron. Se trata del que se dirigió a Samuel y a su amiga cuando se encontraban en las inmediaciones del Playa Club. Pensó que lo estaban grabando y le dio un fuerte puñetazo para luego seguir golpeándolo hasta que un joven de origen africano se metió en medio y logró quitárselo de encima.