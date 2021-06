La Xunta hará pagar el coste de la extinción a los responsables de los incendios forestales

ANA GARCIA

El coste de las labores de extinción de los incendios forestales repercutirán en el bolsillo de quienes los provocaron, siempre y cuando «se acredite su autoría», además de seguir ejerciendo contra ellos la vía penal habitual. Así lo confirmó el director xeral de Defensa do Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, durante una entrevista radiofónica. «Quen a fai a paga», indicó el director xeral, que añadió que este principio es «lóxico e xusto», dado que los costes de extinción de un incendio provocado por una persona repercuten en todos los gallegos que pagan con sus impuestos el servicio.

Rodríguez destacó además que este año el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) dispone de un sistema «que permite o cálculo das tarifas dos custos de intervención de cada incendio», una cifra que puede superar el medio millón de euros. Sin ir más lejos, la extinción del registrado esta pasada semana en O Courel, que afectó a aproximadamente 185 hectáreas, ascendió a 570.00 euros, entre el personal y los medios desplegados a tal efecto. Sin embargo, en este caso fue causado por un rayo.

Responsabilidad individual

Galicia es «un país de propietarios» en el que más del 98 % de los montes están en manos privadas, apuntó el director xeral, por lo que insistió en la responsabilidad individual de los titulares de los terrenos. «A ninguén se lle ocorre circular sen ITV no coche, pois unha finca ten un propietario que, ademais de dereitos, ten unha serie de obrigacións, e a súa propiedade non pode poñer en risco a vida dos seus veciños, nin de ninguén», advirtió. La vigilancia por parte de la administración, recordó, «é clave» para la prevención, pero subrayó que esta debería ser «unha labor de todos, de concienciación dea sociedade». Es por eso que el Rodríguez anunció que este año se intensificará la «execución subsidiaria» por parte de la Xunta en aquellas fincas que no cumplan esa obligación legal, «e posteriormente se lle pasarán ao propietario os custos desa intervención».

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, avanzó que el Gobierno gallego redactará una nueva Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais que entrará en vigor en el próximo 2022. Feijoo se refirió a la necesaria actualización de esta norma aprobada hace 14 años y que sufrió cerca de 80 cambios y siete leyes diferentes, muchos de ellos debidos a la aprobación de leyes sectoriales que inciden en aspectos relacionados con la prevención. Del mismo modo, recordó que «levamos traballando dende fai un ano nunha Unidade Mixta de Investigación de carácter multidisciplinar coa Universidade de Vigo», un organismo que gira en torno a cuatro bloques temáticos: reparto competencial, actuaciones preventivas, limitaciones de usos y extinción.

Tras someterse a un proceso participativo con colectivos representados en el Consello Forestal de Galicia, asociaciones profesionales y sindicatos representativos del personal de prevención, y trabajadores adscritos a la dirección xeral de Defensa do Monte, el texto será sometido ahora a consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto. «A través do portal de Transparencia da Xunta, recolleremos as achegas das persoas e dos colectivos que queiran trasladar as súas reflexións e propostas para construír unha nova lei de defensa dos montes e contra os lumes forestais», recalcó Feijoo.