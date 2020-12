El Senado deja todo preparado para aprobar la ley Celaá el miércoles

0

Redacción 18/12/2020 21:07 h

El Gobierno logró su objetivo y rechazó hasta la última de las 650 enmiendas que los partidos de la oposición presentaron a la Lomloe, la llamada ley Celaá, a su paso por el Senado. Por lo tanto, el texto de la octava ley de educación de la democracia se aprobará definitivamente el próximo miércoles, en el pleno que celebrará la Cámara Alta. El proyecto de ley no tendrá que volver al Congreso antes de su publicación en el BOE porque, al no haberle cambiado ni una coma sobre el texto que salió el 19 de noviembre del palacio de la Carrera de San Jerónimo, no es necesaria su ratificación por la Cámara baja.

Durante la sesión de este viernes, la comisión votó las tres peticiones de veto a la ley, registradas por PP, Ciudadanos y UPN, y debatió las más de 600 enmiendas presentadas por PP, Ciudadanos, Más País, Vox, el Partido Regionalista de Cantabria, la Agrupación Socialista de la Gomera y de Junts per Catalunya. Todo fue un no. La mayoría de los partidos de la oposición censuraron la actitud del Gobierno al no aceptar una sola de las enmiendas. Desde el PP denunciaron que el debate se produjera un día después de registrar las enmiendas, en pandemia y «en plena Navidad», sin «una llamada» y sin realizar «mejoras». Para su portavoz en esta materia, Pablo Ruz, esta actitud es una «falta de responsabilidad» y de «desprecio» al Senado.

La inminencia de la aprobación definitiva de la ley Celaá no ha enfriado la revuelta naranja que protagonizan los diferentes colectivos de la enseñanza concertada, que consideran que la reforma legal se ha elaborado contra esta red y que podría acarrear el cierre paulatino de algunos centros. Su plataforma, Más Plurales, que ha reunido dos millones de firmas contra la Lomloe, ha vuelto a convocar manifestaciones de vehículos para este domingo en numerosas ciudades (las habrá en Vigo, Lugo, Ourense y Ferrol), y en las que repetirán los líderes del PP.