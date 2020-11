Las claves de las nuevas oposiciones: 3.654 en educación, 2.741 en servicios generales y casi mil en sanidad

0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 13/11/2020 05:00 h

La Xunta lanzará en los próximos meses la mayor oferta de empleo público en los últimos doce años, con 7.380 plazas que se convocarán, previsiblemente, a lo largo del próximo año, ya que lo más probable es que, por las circunstancias del coronavirus, en lo que queda del 2020 no se celebren oposiciones en Galicia, lo que despeja dudas a las miles de personas que se inscribieron para las 4.200 plazas —45.000 para las 1.300 ofertadas en la administración general— de la convocatoria anterior y cuyas pruebas quedaron congeladas la pasada primavera por culpa de la pandemia. «Iremos avisando con antelación da convocatoria», indicó el presidente de la Xunta al finalizar la reunión del Ejecutivo gallego en la que se dio luz verde a esta convocatoria calificada por Núñez Feijoo como «unha oportunidade histórica».

La oferta de empleo público para el año 2021 incrementa en un 43 % la del año 2019. Para administración general serán 2.741 plazas, que incluyen 1.215 para el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Del total, 2.346 serán de acceso libre y las otras 395 se reservan para promoción interna de personal funcionario. En educación se convocan 3.654 plazas —2.036 de acceso libre y 1.618 de promoción interna—. Otras 985 serán para sanidad. Entre estas últimas figuran 652 para facultativos, que es, según precisó Feijoo, «a máis grande oferta para médicos nos últimos vinte anos». También se incluyen 275 para enfermería especializada, 46 para gestión y servicios y 12 de la escala de salud pública y administración sanitaria.

Feijoo lamentó que el Gobierno central siga manteniendo cerrada la tasa de reposición, que impide convocar plazas por encima de las que se corresponden con las jubilaciones. En esta última oferta se cubre la totalidad de las bajas por retiro de los titulares, pero ni una más, porque la ley no lo permite. El presidente de la Xunta indicó que, de no ser por esta restricción, podrían llegar a convocarse hasta 3.500 plazas en sanidad, lo que permitiría paliar el déficit de personal en el sector y aliviar la presión que viven ahora los sanitarios por el covid-19 y por la saturación en los hospitales y centros de salud. Feijoo hizo un llamamiento al Gobierno central para que se «liberen» esas plazas, «polo menos nas comunidades autónomas que cumpren —añadió en referencia al control del déficit—, porque se non, parece que dá igual cumprir que non».

Plus al personal del covid

Cuando se fije el baremo de puntuación de las oposiciones del Sergas, habrá un plus para el personal que durante estos meses trabajó en primera línea. El presidente de la Xunta dijo que se trataba de una «discriminación positiva» para premiar ese esfuerzo. La valoración complementaria beneficiará también al personal de los hospitales comarcales y de los centros sanitarios más alejados de las ciudades, que es donde el Sergas tiene más dificultades para cubrir las plazas vacantes.

A este récord de plazas se suman las que no se pudieron convocar este año por la pandemia, que son 4.200. Feijoo no quiso aventurar cuándo se celebrarían los exámenes, porque todo depende de las restricciones por el covid y de las indicaciones del comité clínico, pero aventuró: «No 2020 non vamos poder celebralo», lo que despeja el camino para los 45.000 inscritos que no sabían si se tendrían que examinar o no antes de que finalizase el año. El presidente de la Xunta sí dijo que era muy probable que, en cuanto se abriese la posibilidad de convocar las pruebas, hubiese que compaginar algunas de la convocatoria pasada con otras de la nueva, pero en todo caso, expresó su deseo de que todas se celebren a lo largo del 2021.

La enseñanza concertada recibirá 7,2 millones y se destinan 3 más a investigación

El presidente de la Xunta cifró en 162 millones el coste en educación a causa de la pandemia, ya sea para la contratación de profesores o para medidas de seguridad. En esa cantidad se incluyen 7,2 millones que se destinan a la enseñanza concertada para el próximo curso, un modelo educativo «que ten o 25 % do alumnado galego», precisó Feijoo.

El Consello da Xunta dio luz verde también a la licitación de un contrato, por valor de 42 millones y con tres años de validez, para la renovación y actualización de las comunicaciones de todos los departamentos autonómicos. Además de nueve millones destinados exclusivamente a facilitar el teletrabajo, la oferta incluye facilidades para la conexión a Internet de los alumnos de familias vulnerables, así como un número de ordenadores que oscila entre las 2.000 y las 2.500 unidades.

El Ejecutivo autonómico aprobó, además, conceder tres millones de euros a quince proyectos de investigación relacionados con la pandemia entre los que figuran varios de las universidades gallegas. Son ayudas complementarias a las del Gobierno central, e incluyen la contratación de 43 investigadores. Feijoo subrayó que, en total, la Xunta destinó catorce millones a la investigación que se hace en Galicia.

Con la vista puesta en el Xacobeo como motor de la recuperación turística, la Xunta destinará 7,2 millones para su promoción, no solo en el año santo, sino también en el 2022.