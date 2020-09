Samuel Juárez: «Nunca he echado de menos un cargo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia josé manuel pan

24/09/2020 05:00 h

«Cinco años en un país como China no son pocos». Así resume su estancia en Pekín Samuel Juárez Casado, ex delegado del Gobierno en Galicia y ex conselleiro de Medio Rural, y ahora alto funcionario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde el pasado enero está destinado en Madrid, donde ocupa el cargo de vocal asesor de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.

Juárez se fue a la Embajada de España en Pekín para ser consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde trabajó para abrir el mercado chino a los productos agroalimentarios españoles. «China es el mayor mercado del mundo, pero es un país muy proteccionista», advierte, pero se siente satisfecho de «ver cómo las exportaciones de productos agroalimentarios a China han ido mejorando, de poco más de 800 millones de euros en el 2014 a más de 2.000 millones en el 2019».

El salto que Juárez dio a China en el 2015 fue una sorpresa para muchos y supuso un vuelco en su vida profesional al dejar de golpe la política activa que había venido ejerciendo en los años anteriores, formando parte del primer equipo de Feijoo en la Xunta, y después representando al Ejecutivo de Rajoy en Galicia como delegado del Gobierno. En ese cargo vivió dos años intensos, en los que mantuvo duros enfrentamientos con el BNG por no condenar las acciones de Resistencia Galega, y también le tocó vivir la peor tragedia de Galicia: el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois, donde murieron 80 personas.

Pese a haber ocupado esas dos importantes responsabilidades en Galicia, Samuel Juárez no añora la primera línea política: «Nunca he echado de menos un cargo. Creo que la responsabilidad y la dedicación que requieren hacen que resulten mucho menos atractivos de lo que la mayor parte de la gente cree». Lo que sí echa de menos es Galicia: «Vuelvo siempre que puedo, y estoy muy pendiente de lo que ahí sucede».

«La vida me ha enseñado a no descartar ninguna posibilidad», responde a la pregunta de si le gustaría volver en algún momento a la política activa, aunque aclara que actualmente no piensa en eso: «Ahora mismo estoy muy a gusto haciendo un trabajo puramente técnico, que me obliga a leer mucho y a estar al tanto de lo que sucede en Europa y en el mundo, por supuesto en mi pequeña parcela».

Veterinario de formación, Juárez también fue consejero de Agricultura en la Embajada de España en Washington antes de ser reclamado por Feijoo. Por eso no le asusta vivir en otro país y conocer otras culturas, aunque dice que en este momento se siente cómodo en Madrid: «Ahora quiero disfrutar un tiempo de nuestros país; más adelante, ya veremos».