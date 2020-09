Galicia arranca el otoño con solo ocho rutas aéreas internacionales activas

0

20/09/2020

Ya no hay ninguna programación aérea con garantías de permanencia a un mes vista. Para octubre llegan los recortes sobre los recortes aplicados en septiembre y las compañías se centran ya en planificar la campaña estival del 2021 que comienza a finales de marzo, signo claro de que dan por perdida la de invierno a causa de las restricciones en el acceso de la mayoría de países por la pandemia y, sobre todo, por el desplome en la demanda de vuelos. La oferta de las compañías no pasará del 40 % de la del otoño pasado, pero la compra de billetes aún se quedará a un tercio de la consignada en el 2019.

Con ese panorama y tras la decisión de las autoridades europeas de mantener en la situación actual los derechos de despegue y aterrizaje (slots) de las aerolíneas aunque no las usen, todo el sector da por hecho que habrá aún más reprogramaciones a la baja para noviembre y diciembre.

De momento, Galicia encara octubre con solo ocho rutas internacionales activas, frente a las 16 que se ofrecían en el mismo mes del año pasado o las 22 del anterior. Únicamente Lavacolla mantendrá la condición de aeropuerto con enlaces internacionales, tras las suspensión del vuelo a Londres desde Alvedro y la desaparición de las rutas veraniegas al extranjero que quedaban en Peinador.

A esas ausencias se suman las que operaban el año pasado desde Compostela a Dublín, Fráncfort Internacional, Londres Gatwick, Bruselas, Roma Fiumicino, Milán Malpensa y Malta, así como Basilea, que continuará solo hasta el día 19, quedando suspendida la ruta hasta el 12 de diciembre.

Y en las que siguen funcionando, los recortes también serán notables. Ginebra, el destino estrella desde Santiago fuera de las fronteras estatales, sigue activo de la mano de EasyJet, pero se cubrirá en buena parte de octubre solo con un avión a la semana y para noviembre y mitad de diciembre con dos frente a los cinco previstos que, eso sí, se pretende operen en Navidades, época en la que Edelweiss, filial de la suiza Swiss, conectará con Zúrich.

La capital británica, a la que ya no se puede volar sin escalas desde A Coruña y Vigo, sigue conectada desde Santiago pero con solo dos frecuencias semanales tras las últimas reprogramaciones de Ryanair, compañía líder en Lavacolla que no ha dudado en habilitar tan solo dos vuelos a la semana a Madrid, cuando en circunstancias normales llegaba a ofrecer hasta tres al día.

También solo dos por semana funcionarán con París y de momento a Orly en vez al Charles de Gaulle. Y los recortes dejarán al mínimo el resto de las rutas internacionales que conserva Galicia para este otoño. Milán Bérgamo será operado ya solo los domingos de forma directa por Ryanair desde noviembre. Ámsterdam tiene ahora conexión con Vueling solo los lunes, perdiendo así una de sus frecuencias semanales, como le pasará en principio al destino italiano de Roma Ciampino a partir de noviembre, aunque ni siquiera está cargada la ruta para su compra con lo que podría sufrir al final más cambios tras llenar solo al 30 % sus aviones en agosto.

Los servicios de Lufthansa señalaban ayer mismo que ni en octubre ni en noviembre operará su conexión con la terminal de Fráncfort Internacional, por lo que solo queda la posibilidad con Ryanair de volar a Fráncfort Hahn, si bien no los tiene a la venta ya para noviembre.

Las aerolíneas se lamentan: «Será un invierno muy duro tras un verano nefasto»

Programar vuelos para los próximos meses se ha convertido en materia para expertos en puzles, señalan desde la Asociación de Líneas Aéreas implantadas en España. Un programa informático hace esa operación en realidad cruzando aviones disponibles, la mayoría están parados, y tripulaciones activas, gran parte de ellas también en tierra afectados por los ERTE. Todas las rutas, frecuencias y aeropuertos en los que no coincidan las dos variables son canceladas en el actual escenario de pandemia.

Este verano en España se movieron un 36 % de los vuelos que operaron en junio, julio y agosto del año anterior. Para octubre la oferta respecto al mismo mes del 2019 rondará el 40 %, estima Javier Gándara, presidente de la asociación de aerolíneas. «Será un invierno muy duro tras un verano nefasto», dice.

Eurocontrol no dibuja un horizonte más alentador. Prevé un 54 % de los aviones funcionando en sus rutas inicialmente previstas para diciembre y un 60 % para enero, pero en realidad es imposible determinar con certeza la evolución al depender completamente de la del covid y a mayores de cómo esté la economía de las aerolíneas. Algunas como la australiana Quantas, Singapore Airlines o la japonesa ANA se han lanzado a programar vuelos sin destino con tal de ingresar fondos a cambio de aportar a los pasajeros viaje sobre parajes como la Antártida o fiestas y cenas abordo.

Los vuelos sin oferta más buscados: Berlín en Santiago, París en Vigo y Ámsterdam en A Coruña

Si el covid-19 no hubiera irrumpido, concellos, diputaciones, organismos de promoción turística y Aena seguirían explorando nuevos destinos para las tres terminales gallegas, máxime con el Xacobeo 2021 en el horizonte.

El único documento elaborado para tratar de coordinar la competencia entre los aeropuertos gallegos llegaba a proponer en el 2013 para Lavacolla destinos como Nueva York o Buenos Aires y convertir a la terminal en puerta de entrada al turismo internacional y al nacional de fines de semana y vacaciones. Para Alvedro y Peinador sugería el papel de enlace con destinos de negocios y aumentar su relación con Madrid y Barcelona.

Desde entonces nada se ha avanzado en la coexistencia programada de las tres terminales, dejando en manos de la oferta y la demanda y las ayudas públicas la pelea por la captación de viajeros, aerolíneas y rutas.

Las búsquedas realizadas por los internautas el año pasado, sugieren el especial interés de los habitantes del área de influencia del aeropuerto de Santiago en Berlín como principal destino no cubierto. La web de búsqueda de vuelos Skyscanner y el portal especializado The Route shop cifran en 127.953 las indagaciones hechas en el 2019 para buscar avión entre Santiago y la capital alemana, principal foco de búsqueda entre las ciudades no servidas desde Lavacolla. Le siguen Venecia (86.182); Praga (77.798); Viena (77.053), y Nueva York (70.309).

En el caso de A Coruña, las búsquedas de vuelos internacionales se centraron el año pasado en París (funcionó en el 2016 y 2011) y Ámsterdam (lo hizo del 2010 al 2013), ambas con 60.281 interesados; Roma (50.073) y Milán (41.306). La web considera desatendida además la demanda para las rutas nacionales de Tenerife; Málaga (abandonada este año por Vueling); Gran Canaria y Bilbao (cerrada recientemente por Volotea).

Y en el caso de Vigo, las búsquedas de los internautas demuestran especial interés en Londres (246.415), cubierto puntualmente en época estival por Air Nostrum o el año pasado de manera fugaz por Ryanair. París es la segunda opción internacional más reclamada por quienes buscan vuelos desde Peinador (130.093), un destino que llegó a tener cuatro vuelos diarios y que la web señala como desatendido junto a Sevilla. Roma, Milán y Ámsterdam, destacan también entre las búsquedas.