Meirás, historia de una afrenta

La Justicia retira la propiedad a la familia del dictador y dice que este actuó «de mala fe»

«¿Cómo se puede sostener que se trató de un regalo a Franco? No, fue un regalo al Caudillo». Así zanja la magistrada Marta Canales las dudas sobre cuáles eran las intenciones de los miembros de la Junta pro Pazo cuando compraron las torres de Meirás a los descendientes de Emilia Pardo Bazán. En una sentencia histórica en la que estima la demanda del Estado y condena a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña deja claro que desde el primer momento todos los actos y documentos se refieren a la donación del pazo de Meirás «al Caudillo», «al fundador del nuevo imperio, jefe del Estado y generalísimo de los Ejércitos». No se refieren a Francisco Franco como persona, expone la sentencia: «La literalidad de los documentos no arroja dudas. No se trata de una hipótesis dudosa. Es claro que se quería donar el pazo al Caudillo».

